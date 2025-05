Quiebra entre Ayuso y Vox tras tumbar la ultraderecha los Presupuestos madrileños

COLPISA Viernes, 16 de diciembre 2022, 23:58 Comenta Compartir

«Siempre hemos sido unos socios leales, pero no podemos apoyar unos Presupuestos donde se humilla a los votantes de Vox». Con esta declaración, la líder del partido de ultraderecha en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, confirmaba este viernes que su partido tumbaba los Presupuestos regionales al votar no al dictamen de las Cuentas en la comisión correspondiente. El lunes, la Mesa de la Asamblea deberá desconvocar el pleno monográfico previsto para los días 21 y 22.

La negativa de Vox comenzó a fraguarse hace una semana, cuando presentó sus enmiendas a las Cuentas -entre ellas, una para la derogación de la ley trans regional- fuera de plazo, motivo por el que la Mesa de la cámara las rechazó. Monasterio argumentó que llegaron tarde porque esperaron hasta el último momento para dialogar con el PP. Incluso por la mañana su líder nacional, Santiago Abascal solicitaba «humildemente» abrir una negociación exprés. «El avión despegó y no vuelve a tierra a por un pasajero que no se ha ocupado de estar a tiempo como los demás», respondió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cerrando cualquier posibilidad de diálogo.

En un primer momento, Vox anunció días atrás que, pese a quedarse sin propuestas, se abstendrían en la votación en comisión porque ellos con la izquierda no iban «a ninguna parte». Pero tan solo un semana más tarde desde la dirección nacional de esta formación se anunció que cambiaban de opinión y votarían 'no' a los presupuestos madrileños. Consideraban que se estaban «secuestrando» sus enmiendas y que los populares se estaban alineando de alguna forma con la izquierda, según informa Europa Press.

«No mezclar negociaciones»

Díaz Ayuso ofreció a principios de esta semana a Vox la búsqueda de posibles fórmulas para incorporar sus peticiones a la gestión del Ejecutivo autonómico a lo largo de 2023, pero no obtuvo respuesta alguna. La formación de extrema derecha mantuvo su negativa a hablar en los últimos días si no se aceptaba incluir las enmiendas fallidas, pero este mismo viernes casi 'in extremis' abrió una posibilidad si se firmaba un acuerdo político donde, de nuevo, estuviera la eliminación de la ley trans. La presidenta madrileña contestó rápidamente e indicó que rechazaba «mezclar negociaciones» y intercambiar «derechos y obligaciones».

Con la quiebra de relaciones entre Ayuso y los responsables de Vox por culpa de los Presupuestos regionales, cuyo techo de gasto iba a ascender a 25.738 millones de euros -unos 2.700 millones más que los vigentes, que precisamente ahora habrán de prorrogarse un año-, la legislatura queda prácticamente finiquitada. Y es que no hay ya otros grandes proyectos legislativos a la vista, mientras los partidos parecen estar pensando más en las elecciones autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo próximo. Esta fecha elegida oficialmente provocará la disolución de la Cámara regional a principios de abril.

El PP mantiene «la mano tendida» al «unico socio» de Ayuso El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, dijo este viernes que su formación continúa «con la mano tendida» hacia Vox a fin de negociar los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 con Vox. En este sentido afirmó que el partido que lidera en la región Rocío Monasterio ha sido «el único socio» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, en declaraciones a TVE Serrano criticó su actitud tras haber tumbado en comisión el proyecto de Presupuestos. «La izquierda está contenta y se lo debemos a Vox», censuró. «Lo que nos piden es que nos saltemos el reglamento», apuntó en referencia a las enmiendas que dicha formación presentó fuera de plazo, en vez de «reconocer ellos su error».