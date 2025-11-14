HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

La Comunidad de Madrid deja en manos de los tribunales la decisión sobre la elaboración de esta lista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

El Gobierno de Madrid no creará voluntariamente el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y trasladará a los tribunales la decisión final. «En ... la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos. Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada y nadie», ha afirmado este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute. «Desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», ha insistido Matute.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto

Ayuso mantiene el desafío al Gobierno y se niega a crear el registro de médicos objetores al aborto