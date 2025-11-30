HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP. EFE

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

La presidenta madrileña acusa a Sánchez de apoyarse en «la peor corrupción: blanquear a Bildu»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Un hombre, atrincherado desde ayer con un cuchillo en su vivienda de Cilleros
  4. 4 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  5. 5 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  6. 6

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  7. 7

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  10. 10

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»