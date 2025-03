Feijóo condena la violencia y carga contra Sánchez por amnistiar a los CDR y Tsunami

El PP condena sin paliativos los altercados ante la sede del PSOE. Alberto Núñez Feijóo y el resto de principales dirigentes populares han salido al ... paso esta mañana para dejar claro que solo defienden protestas pacíficas -como las que, sostienen, han llevado a cabo de forma exitosa en el último mes y medio- y recriminar a los ultras la violencia ejercida en los últimos dos días en la capital.

El propio líder del PP -que ayer escribió un tuit sin rechazar de manera expresa los hechos acontecidos ante Ferraz- ha afirmado en el Congreso de los Diputados que «la violencia no tiene cabida en democracia y que debe rechazarse siempre, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha».

No obstante, el expresidente de la Junta de Galicia ha rechazado también las críticas vertidas por parte del PSOE, quien ha acusado a los populares de no condenar de forma explícita los altercados ante su sede. A juicio de Feijóo, «aquellos que amnistían la violencia no pueden dar lecciones al PP« en este asunto. »La violencia no tiene cabida en democracia, pero su impunidad tampoco«, ha dicho.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, también se ha pronunciado. De hecho, ha sido hasta ahora la más contundente entre los populares. La dirigente popular ha incluso pedido «detener y juzgar» a los responsables de los episodios vividos ante la sede socialista en el día de ayer. «Quiero condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles», ha dicho la presidenta en el arranque de la sesión de control en la Asamblea de Madrid.

Ayuso también ha querido respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al igual que a aquellos que se manifiestan de forma pacífica. «Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos, como también apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente en defensa de su democracia», ha apuntado.

Al mismo tiempo prácticamente que Ayuso pronunciaba esas palabras, Elías Bendodo, coordinador general del PP, también salía al paso -en una entrevista en 'Espejo Público'- para condenar los altercados, aunque matizando que el responsable de la indignación social que se vive actualmente en España es el propio Pedro Sánchez.

«El PP está en contra de cualquier tipo de violencia. Sea ante la sede de un partido político o en la calle. Igual que condenamos la que se produjo en otros tiempos y que ahora quiere amnistiar el PSOE», ha asegurado el coordinador general de los populares.

El dirigente andaluz ha recordado la convocatoria de Génova el próximo sábado en todas las capitales para que de forma pacífica «se canalice la indignación generalizada que hay en nuestro país porque un presidente del Gobierno está dispuesto a pasar líneas rojas para seguir siéndolo». A su juicio, protestas como las que han tenido lugar en las últimas 48 horas frente a la sede socialista en Madrid «acaban por apuntalar al candidato del PSOE».

Y en la misma línea se ha pronunciado Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP, quien ha insistido en la tesis de que Génova solo apoya las concentraciones pacíficas contra la amnistía que, recuerdan, se llevan produciendo en el último mes y medio.

El PP, además, sostiene han llevado hoy un texto de condena a la violencia que se pueda ejercer contra las sedes de cualquier formación política al Senado y que este ha sido rechazado por el PSOE. «Nuestra democracia defiende el derecho de manifestación, que es incompatible con actos violentos que vulneran la libertad de los españoles», reza el texto registrado por los populares en la Cámara Alta.