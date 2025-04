Ayuso descarta pelear por liderar el PP pero exige «un giro absoluto»

Javier Arias Lomo Lunes, 21 de febrero 2022, 12:00 | Actualizado 21:33h. Comenta Compartir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, dejó este lunes por la mañana claro que la guerra que libra con la dirección nacional del PP desde este jueves no ha finalizado. Ni el cierre del expediente sancionador, ni el apoyo expreso que recibió en la concentración que congregó este domingo a más de 3.500 simpatizantes en la calle Genova impidieron que la líder regional se mostrara implacable con la dirección nacional del partido y pusiera en tela de juicio el liderazgo de Casado, reclamando un «giro absoluto» en la dirección nacional» de los populares. «La situación es insostenible», señaló.

Ayuso también arrojó luz sobre el rol que pretende desempeñar en el «incierto» escenario que se avecina y se autodescartó para una hipotética pugna de candidatos para reemplazar en un eventual congreso extraordinario líder popular. «Nunca he pretendido sustituir a Pablo Casado ni quiero estar en su lugar. Mi sitio es Madrid. No me voy a mover de mi responsabilidad», señaló tras dejar en manos de los barones territoriales los pasos a dar a partir de ahora. Eso sí, coincidiendo con el presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo, el barón territorial del PP a quien parece haber dejado vía libre en la carrera hacia presidir el partido, en que la solución debe ser rápida y que se debe dirimir en «estos días». «Espero que se haga pronto porque la situación es muy grave y porque nos estamos desangrando, cada día que pasa nos hundimos en las encuestas».

Pero lo que la dirigente popular también quiso dejar claro es que dicho escenario no pasa porque al frente del PP permanezcan Casado y su actual equipo. «Si tiene que haber dimisiones en el partido, se verá en los próximos días», aseguró la presidenta apremiando una vez más al aún líder del PP a tomar decisiones de forma inmediata. El único movimiento relevante de Casado, por el momento, fue convocar esta tarde la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos del partido, para el próximo lunes tras reunirse durante varias horas con su círculo de máxima confianza.

Para Ayuso nada de lo acaecido en torno al hostigamiento del que, a su juicio, ha sido sometida por parte de la dirección nacional del PP «puede pasarse por alto ni salir gratis». «Estoy sufriendo un cruel ataque político donde se me ha negado la presunción de inocencia y donde han pretendido implicarme en corrupciones y malas prácticas», señaló en la inauguración de la biblioteca Princesa Leonor, en Boadilla del Monte. Además, insistió en la idea de que todo lo que ha salido a la luz en los últimos días forma parte de una estrategia en su contra que se remonta a tiempo atrás. «Esta situación no es nueva, ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto (...). No pasa nada. Vamos a por ello», señalaba.

Ayuso intentará también zanjar cualquier atisbo de ilegalidad con el contrato que supuso el germen de una sucesión de hechos inaudita en los populares y por el que su hermanó cobró una contraprestación de 55.000 euros. «Vamos a mandar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias». La presidenta de la región madrileña denuncia «haber sido arrastrada al Ministerio Fiscal», donde PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado tres denuncias al respecto.

Asimismo, la regidora reiteró que «el contrato en cuestión «fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y que es perfectamente legal». Además de hacer hincapié en que su adjudicación se produjo cuando no había mascarillas y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola de la pandemia. «La compra centralizada del Gobierno fracasaba, los sanitarios no tenían protección para trabajar y no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo».

Ayuso, que este lunes recuperó su agenda pública con varios actos tras un fin de semana de silencio, quiso lanzar un guiño a los madrileños aseverando que focalizará sus esfuerzos en «no dejar ni un solo momento de atender sus responsabilidades». «Prometo que haré todo lo posible para que el ritmo no decaiga, no nos descentremos y seguir trabajando por los intereses de todos los ciudadanos».

