Ayuso reconoce que la situación en el PP es «complicada» pero «todo acabará bien»

Con el repique de campanas de fondo, entre aplausos y rodeados por una nube de cámaras, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida escenificaron una tregua en la explanada de la catedral de la Almudena. Este martes era festividad en Madrid, el día de la patrona, y tocaba bajar el diapasón y destilar unidad y sintonía en plena guerra por controlar el PP de la región. «Solo desde la unidad podemos salir adelante», afirmó la presidenta de la Comunidad convencida de que, pese a lo «complicado» de la situación, «todo acabará bien». «Tenemos tan buen rollo que no nos tenemos bloqueados en WhatsApp», bromeó el alcalde de la capital en referencia al desplante que su 'partner' –como llama a la líder– ha hecho al secretario general de los populares, Teodoro García Egea, al que ha bloqueado en el teléfono.

Díaz Ayuso y Martínez-Almeida se fundieron en un abrazo «de hermanos», intentando cauterizar heridas y decididos a demostrar que son un tándem difícil de resquebrajar aunque haya por medio unas primarias. Los dos eran unos auténticos desconocidos cuando Pablo Casado apostó por ellos para las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Su llegada a la Casa de Correos de la Puerta del Sol y al Palacio de Cibeles se produjo casi al mismo tiempo y de forma similar, con sendos pactos de Gobierno con Ciudadanos y el respaldo externo de Vox. La pandemia, y después Filomena, terminó por convertirles en uña y carne, aunque no compartiesen del todo las decisiones del otro. «Es mi familia política», insistió Martínez-Almeida a las puertas de la catedral. «Tenemos muy buena relación y sobre todo –remarcó la presidenta– entendimiento».

Mensajes cruzados y gestos con los que ambos dirigentes trataron de mostrar la complicidad que derrochaban antes de la refriega, pero sin que nada haya cambiado. Por muchos abrazos y buenas palabras, el trasfondo sigue siendo el mismo. El alcalde piensa que Díaz Ayuso no debería presidir el PP regional para dedicarse exclusivamente a gobernar la Comunidad. Y la presidenta madrileña no está dispuesta a ceder «ni un milímetro» en sus aspiraciones. Quiere dirigir la organización a nivel autonómico, como sucede con Alberto Núñez Feijóo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía. «Está en su derecho legítimo», defienden una y otra vez desde su entorno.

Díaz Ayuso reclama galones para formar sus listas electorales y elegir a sus propios candidatos de cara a los comicios de 2023 sin que Génova se inmiscuya. «Estoy trabajando de la misma manera, centrada en la Comunidad, dándole a mi partido amplias mayorías, y dando sensatez y resultados, empleo, bajar impuestos. Si sigo así, todo acabará bien», vaticinó.

Un congreso sin fecha aún

La presidenta regional lleva semanas exigiendo que el congreso del PP madrileño, que está previsto para el primer semestre de 2022, se celebre «cuanto antes». Desde su equipo aseguran que el proceso no debe demorarse más de lo necesario y que el cónclave tiene que convocarse «en tiempo y forma según los estatutos». Es decir, a más tardar en marzo.

Pero la dirección nacional no está dispuesta a adelantar la fecha del cónclave, que podría celebrarse en mayo o junio, según sus planes. «Casado no va a ceder a las presiones», insisten en Génova, mientras barajan lanzar la candidatura de Almeida.

«Seré respetuosa con los tiempos, busco unidad, sin imponer», subrayó este martes la presidenta madrileña. Volvió a asegurar que acatará la decisión de la cúpula, aunque añadió su preferencia porque sea «pronto, porque será mejor para todos». Ante los recelos de Casado, que teme que Díaz Ayuso le quiera mover la silla, la dirigente aseguró que no busca «hiperliderazgos» y avisó de que todo lo que no sea unidad «irá en detrimento de los ciudadanos, que nos ven como una alternativa real de gobierno». Si la tregua cuaja o no, solo el tiempo lo dirá.