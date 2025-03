El Gobierno asume que el choque con Ayuso fue un error y busca pasar página

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo llama «provocación» por parte de un Gobierno acostumbrado a «arrasar con todo». El Ejecutivo ... habla de una falta de «respeto institucional» propio de populistas y de una «campaña de deslegitimación» por parte la dirigente conservadora. Pero más allá de que una vez producido el encontronazo con el ministro de Presidencia en los actos del 2 de mayo cada cual intentara arrimar el ascua a su sardina, en Moncloa asumen que el episodio no les hace ningún bien y se apresuran a pasar página.

La imagen de Félix Bolaños intentando acceder a la tribuna de autoridades montada en la Puerta del Sol mientras la jefa de protocolo de la comunidad le cerraba el paso ha desviado el foco del lugar en el que los responsables de la campaña socialista para el 28 de mayo querían ponerlo. Todo estaba diseñado para que Sánchez fuera dosificando anuncios en materias que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Primero fueron los compromisos con el alquiler asequible. y, este sábado, la inversión de más de 1.300 millones de euros para Formación Profesional de la que este miércoles debía dar cuenta la ministra de Educación en una comparecencia tras el Consejo de Ministros. No hubo preguntas para ella.

En el comité de estrategia socialista se muestran convencidos de que Ayuso tampoco ha salido muy beneficiada con un incidente que ella aprovechó este miércoles para dibujar a Sánchez como jefe de un Ejecutivo totalitario al que solo ella tiene agallas de hacer frente (algo que le funcionó muy bien en las elecciones de 2021). La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por su parte, blandió el real decreto 2099/1983 que ordena las precedencias del Estado y marca el protocolo de este tipo de actos y acusó al PP de comportarse como partido «antisistema». Pero añadió: «La preocupación del Gobierno no está en un real decreto de 1983 sino en atender la realidad de la gente y entendemos que ahí debería estar también la de Madrid».

El PSOE quiere confrontar modelos de gestión y si las políticas de Ayuso en sanidad, educación o vivienda le sirven para ello, está dispuesto a explotarlo, pero ya salió escarmentado de haberle concedido protagonismo nacional en un intento de erosionar el liderazgo de Pablo Casado. Aquella estrategia ayudó a la presidenta regional a crecer política y electoralmente hasta el punto de arrinconar a Vox y dejar al socialista Ángel Gabilondo sin la mínima posibilidad de gobernar, superado por Más Madrid. «Lo de ayer fue un incidente, pero la campaña de Ayuso que se la haga ella», dicen en Ferraz. «Nosotros –insisten en Moncloa– a las cosas de la gente: empleo, vivienda, pensiones...».

«Confrontación televisada»

El mismo diagnóstico que hacen en Génova, donde se quiere zanjar cuanto antes un asunto que le va muy bien a Ayuso porque la reafirma en su papel de baluarte 'antisanchista' pero no tanto a Alberto Núñez Feijóo a tres semanas del 28-M y piden no dar «pábulo» a la polémica. «La gente no está en eso. La polémica tiene recorrido hasta el informativo de mediodía pero no llega a la noche», explican fuentes de la dirección nacional.

Los populares cierran filas con la líder madrileña y cargan toda la responsabilidad de lo ocurrido en la festividad del 2 de mayo sobre los hombros Bolaños quien dicen buscó «una confrontación televisada». «Esto no lo habría hecho en Ajuria Enea o con Pere Aragonés», aseguran en el PP, denunciando así el «trato diferente» que el presidente del Gobierno confiere a unas comunidades y a otras.

En la Puerta del Sol niegan en cualquier caso que ese choque entre administraciones mejore sus expectativas electorales. Los últimos sondeos apuntan a una más que probable mayoría absoluta de Ayuso, también a la posibilidad de que Juan Lobato, al que Bolaños quitó el foco este martes, recupere para el PSOE el liderazgo de la oposición en Madrid.