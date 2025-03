Ayuso afirma que Casado piensa igual sobre la «humillación» al Rey

Ramón Gorriarán Madrid Martes, 15 de junio 2021, 09:56 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Isabel Díaz Ayuso hace caso omiso a los avisos de la dirección del PP para cerrar la polémica sobre el Rey y los indultos a los condenados de 'procés'. Pero no solo ignora los mensajes, hoy involucró a Pablo Casado en su cruzada y sostuvo que «opina lo mismo» que ella sobre «la humillación» que va a sufrir con la firma de los perdones. «Si firma, si no firma... haga lo que haga está en tela de juicio. Le quieren hacer cómplice, y no es cómplice. He hablado con el presidente (del PP) y opina exactamente lo mismo. No hay nada que rectificar».

El principal partido de la oposición quiere apartar a Felipe VI del foco de la polémica para centrar la responsabilidad en Pedro Sánchez y su Gobierno, pero Ayuso sigue erre que erre en situar al Rey ante la tesitura de negarse a sancionar los indultos. Es un «sonrojo, bochorno y humillación que el Rey tenga que firmarlo. Una absoluta vergüenza», afirmó ayer antes de compartir mesa y mantel con Casado en un desayuno informativo con el alcalde de Madrid. Ayuso sostuvo que el Gobierno prepara «una trampa» al jefe del Estado para que rubrique los decretos con las medidas de gracia.

La pregunta que se hacen dirigentes populares es por qué la presidenta madrileña insiste en colocar al Rey en el centro de la polémica y da argumentos al Gobierno para desviar la atención de los indultos. «Va por libre», responden en la calle Génova. La portavoz en el Congreso exteriorizó el hartazgo que empieza a cundir en la dirección del partido y subrayó que la posición del PP es la de Casado. Esto es, que Felipe VI cumple su papel constitucional y no tiene otra alternativa, aunque el único culpable de los indultos es Sánchez. Cuca Gamarra hizo suyas esas palabras: «He dicho lo que he dicho, y eso es lo que ha dicho ella. Hay una diferencia». Con menos rotundidad pero en la misma línea, Javier Maroto, su homólogo en el Senado, sostuvo que «todo el PP» comparte «sin fisuras» lo dicho por Casado.

El Gobierno hasta ahora ha seguido con perfil bajo la polémica en el PP, apenas el presidente se limitó a mostrar su «extrañeza» por las opiniones de Ayuso, pero ayer entró a fondo. La ministra portavoz exigió a los populares que dejen al Rey «al margen» de la discusión sobre los indultos porque involucrarlo es «un despropósito». María Jesús Montero emplazó a Casado o a la dirección del PP a que digan que la presidenta madrileña «se equivocó» porque «no se entiende» la disparidad de criterios en el principal partido de la oposición en un asunto en que no debería haber diferencias.