HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La carrera de Moto2, en directo
Isabel Díaz Ayuso antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. EP

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  5. 5

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  6. 6 Cortes en la A-5 por el vuelco de camión en el kilómetro 277
  7. 7

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  8. 8

    93 artistas crean una selva para el Guadiana
  9. 9 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  10. 10

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»