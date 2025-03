La Audiencia Nacional confirma el archivo a Cospedal por la 'operación Kitchen'

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, junto a Ignacio López del Hierro.

Mateo Balín Madrid Miércoles, 20 de abril 2022, 14:54 | Actualizado 21:56h. Comenta Compartir

La Audiencia Nacional juzgará a la anterior cúpula del Ministerio del Interior con el Gobierno del PP por el presunto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero de la formación, con cargo a los fondos reservados. Una operación conocida por el exministro Jorge Fernández Díaz y ejecutada por la Policía Nacional con el visto bueno de sus mandos, según concluyó en julio pasado el juez instructor y este miércoles confirmó la Sala de lo Penal tras rechazar los recursos de amparo de los 11 investigados. En el banquillo no se sentarán la ex secretaria general Dolores de Cospedal y su marido tras rechazar el tribunal el escrito de la Fiscalía por falta de indicios.

En 13 autos, la sección presidida por Alfonso Guevara ratificó la totalidad de la investigación llevada a cabo por Manuel García Castellón y abrió la puerta a juzgar uno de los episodios más oscuros sucedidos en Interior: el uso de fondos públicos y medios policiales para recuperar información comprometida de un partido sobre su financiación, en manos de un empleado que estaba siendo investigado (Bárcenas) y a espaldas de otro juzgado que ya instruía estos hechos ('caja B' del PP) con la ayuda de una unidad policial (UDEF).

Sobre la responsabilidad del exministro Fernández Díaz, la Sala resuelve que las declaraciones en sede judicial de su número dos Francisco Martínez, «con el que intercambió mensajes de texto sobre el volcado de los teléfonos sustraídos a Bárcenas», permiten determinar que conocía de forma indiciaria la ejecución de este operativo, que se extendió entre 2013 y 2016.

LOS PROTAGONISTAS: Jorge Fernández Díaz - Exministro del Interior. Su imputación se basa en las declaraciones de su número dos y los mensajes de texto que intercambió con él

Francisco Martínez - Exsecretario de Seguridad. Admitió los hechos pero dice que son lícitos, aunque los mensajes y los testimonios de otros acusados le incriminan

Eugenio Pino - Exdirector operativo de la Policía. Autorizó una entrega de fondos reservados para el chófer y dio cuenta a Villarejo de la marcha del operativo

Sergio Ríos - Policía y chófer de Bárcenas. Le incrimina Villarejo y las anotaciones de su agenda,las grabaciones intervenidas y el cobro de fondos reservados

Del mismo modo, el tribunal respalda el procesamiento de Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad que se sitúa en el centro de la trama; del que fuera director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; de los mandos policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño y Andrés Manuel Gómez Gordo. Así como el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y el «topo» del operativo al que se le asignó un sueldo y que acabó ingresando en el cuerpo como funcionario.

Los hechos, confirmó este miércoles la Sala, podrían ser constitutivos de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Ahora será el juez instructor quien dicte el auto de apertura de juicio oral y las partes formulen sus escritos provisionales de acusación (con petición de penas) o de absolución en el caso de las defensas.

Indicios «endebles»

Los que ya pueden respirar tranquilos son Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. El tribunal ha rechazado revocar el archivo pese a la petición de la Fiscalía, el PSOE y Podemos, personados como acusación popular. La Sala ha examinado todas las conversaciones, anotaciones y mensajes que, según el fiscal, probarían la implicación de la entonces secretaria general del PP en 'Kitchen'. Y concluye que los indicios «son tan endebles que no justifican que continúe la instrucción frente a ellos ante la existencia de otras posibilidades de participación no ilícitas», ya que haberse reunido con Villarejo no significa que conociera el espionaje.

Asimismo, el tribunal añade que los mismos indicios existentes «quedan debilitados» por los testimonios de los investigados Jose Manuel Villarejo, Sergio Ríos o el inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, quien trabajó con Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha. Ninguno de los tres llegó a incriminar al matrimonio en el operativo de Interior, según determinan los magistrados.

Para ello, comparten los razonamientos del juez instructor cuando cerró la causa para ellos basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual entre los hechos indirectos plenamente acreditados -Cospedal sí se vio con Villarejo- y el dato que se quiere acreditar ha de existir un vínculo «preciso y directo» que en este caso no se da, concluyen.

Villarejo y el teléfono para hablar con Rajoy En la instrucción de 'Kitchen' surgió una línea de investigación relativa al presunto conocimiento de Mariano Rajoy de este operativo, tal y como sostuvo Villarejo ante el juez. Para ello, aportó una serie de números de teléfono que, según él, correspondían al presidente del Gobierno. La Fiscalía pedía en su recurso reabrir la causa para realizar nuevas diligencias sobre este asunto. Pero la Sala rechazó este miércoles esta petición porque las comunicaciones que decía mantener el comisario con el propietario de esta terminal «carecen de soporte indiciario alguno, lo que no ocurre con los demás números facilitados por él como de su uso». El auto añade que es «irrelevante» que el teléfono fuera del PP o de quien lo usara porque Villarejo no ha probado que se comunicara con él.