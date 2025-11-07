HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
Alberto González Amador esta semana entrando al Supremo Efe

La Audiencia de Madrid avala la decisión de sentar en el banquillo al novio de Ayuso por el doble delito fiscal

La Sección Tercera rechaza el último recurso de González Amador contra su procesamiento y rechaza todas las nuevas diligencias que había pedido el empresario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha quemado su último cartucho para evitar sentarse en el banquillo acusado de doble fraude fiscal y de falsedad ... documental. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador decretado por la anterior magistrada instructora del caso, Inmaculada Iglesias. Lo ha hecho al rechazar el recurso del empresario y de su sociedad, de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L., contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

