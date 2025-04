La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo premia la labor del politólogo Fernando Reinares

Pío García Logroño Viernes, 13 de mayo 2022, 17:18 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

Fernando Reinares (Logroño, 1960), catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador del Real Instituto Elcano y uno de los mayores especialistas mundiales en terrorismo yihadista, está acostumbrado a los honores académicos. Pero ayer recibió un premio diferente. Las propias víctimas del 11-M reconocieron su labor investigadora, que quedó plasmada en un libro ('11-M, la venganza de Al Qaeda') en el que se recogen todas las claves del atentado terrorista más mortífero que ha sufrido España.

En Vallecas, en el Centro Cultural el Pozo, a pocos metros de donde estallaron algunas de las bombas, Fernando Reinares recogió el Premio por la Memoria y la Paz. «En tanto que académico cuya trayectoria de investigación ha estado durante más de tres décadas dedicada principalmente al estudio del terrorismo, recibir un premio de las propias víctimas es el mejor y mayor reconocimiento que puedo imaginar –señala–. Además, el premio se me otorga, en concreto, por mi trabajo de investigación sobre los atentados del 11-M. Y eso añade a ese reconocimiento un valor para mí muy especial. Llevo a las víctimas de esos atentados en mi mente y en mi corazón, pero ellas me han enseñado, además, cómo mi contribución a desvelar la verdad sobre quiénes y por qué perpetraron unos atentados que marcaron sus vidas o les afectaron para siempre les ha servido en muchas ocasiones para cerrar un prolongado duelo». «Al final –concluye Reinares–, la obra es mi contribución a la memoria de lo acontecido en Madrid aquel infame día de marzo, al igual que una afirmación serena de la verdad frente a la desinformación. En ese empeño, que no ha sido fácil, ni por la exigencia que supuso el proceso de investigación ni por la polarización política que ha existido al respecto, he dejado jirones de mi propia vida», confiesa el politólogo.

«El yihadismo en España se encuentra en un momento de transición, como en el conjunto de nuestro entorno europeo»

Amenaza latente

En conversación con este periódico horas antes de recibir el premio, Fernando Reinares advierte que, aunque «el número y la intensidad de los actos de terrorismo yihadista se ha reducido marcadamente durante los últimos cuatro años», la amenaza no se ha desvanecido. «El yihadismo en España se encuentra en un momento de transición, como en el conjunto de nuestro entorno europeo. Se trata de una transición a partir del reciente ciclo de movilización yihadista sin precedentes promovido desde Siria por Estado Islámico, cuyas consecuencias van a persistir durante años, especialmente respecto al problema de los llamados combatientes terroristas extranjeros que retornen y al reto que plantea la radicalización yihadista dentro de los centros penitenciarios».

«En esta investigación, que no ha sido fácil, he dejado jirones de mi propia vida»

En esta transición, el catedrático explica que los procesos de radicalización y reclutamiento van a estar relacionados, por un lado, «con los emergentes escenarios de conflicto en el noroeste de África o el sur de Asia, al igual que con el paulatino retorno de Al Qaeda como organización de referencia global» y, por otro, «con la influencia del islamismo y del salafismo en las comunidades musulmanas de nuestro país». Reinares recuerda la necesidad de distinguir entre islam (religión), islamismo (ideología política) y salafismo (un fundamentalismo auto-segregador).