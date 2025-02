Armengol reconoce contactos con Koldo pero niega que intercediera a su favor

Ander Azpiroz Lunes, 13 de mayo 2024, 20:09 Comenta Compartir

Francina Armengol reconoció ayer en la comisión del Congreso que investiga la compra irregular de material sanitario durante la pandemia que habló en distintas ocasiones con Koldo García, aunque negó de forma tajante que intercediese a favor del exasesor de José Luis Ábalos para la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros. «Soy sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con esta persona de la contratación de ninguna empresa», defendió Armengol. La expresidenta autonómica limitó esos contactos con Koldo a los mismos que mantuvo con los muchos asesores de ministros que visitaron Baleares durante sus ocho años al frente del ejecutivo de las islas.

La hoy presidenta de la Cámara baja se sometió a las preguntas de los grupos parlamentarios, muy especialmente a las de PP y Vox. Muy duro fue el diputado popular Elías Bendodo, quien en varias ocasiones acusó a la expresidenta de Baleares de mentir, lo que supone un delito en una comisión de investigación. «Usted tiene poca memoria y dice pocas verdades», llegó a espetar a la socialista el representante popular.

«Si no estuviera aforada su situación legal sería diferente», añadió el diputado de la formación de Santiago Abascal Jorge Campos, pese a que Armengol no figura como investigada en ninguna pieza del sumario del 'caso Koldo'. Campos acusó a la compareciente de «ser cómplice de comisionistas sin escrúpulos» y «puede que de una financiación irregular del PSOE». La presidenta del Congreso negó las acusaciones, contraatacó y retó a sus interlocutores a que investiguen las contrataciones de material sanitario de todas las comunidades autónomas y señaló en particular las de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Lo que sí dejó claro la comparecencia en la comisión de investigación es que Armengol es un objetivo prioritario a batir para el PP. Los de Alberto Núñez Feijóo la acusan de partidismo en la función de su cargo institucional –es la tercera autoridad del Estado– y la mantienen subrayada en rojo en una larga lista de petición de dimisiones que incluye a los ministros Grande-Marlaska y Óscar Puente, además del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre otros. Tanto los populares como Vox acusaron ayer a Armengol de desprestigiar al Congreso al no haber presentado su renuncia nada más estallar el 'caso Koldo'.

Hoy he comparecido en el Congreso para explicar, una vez más, la gestión de mi Govern durante la pandemia. También he pedido, una vez más, que dejemos de dañar la imagen de las instituciones.



La gente está harta de enfrentamientos que erosionan la democracia. pic.twitter.com/46xZEXqgsS — Francina Armengol (@F_Armengol) May 13, 2024

La presidenta de la Cámara, en algunos momentos visiblemente tensa, negó que entre sus funciones estuviera escrutar cada contrato público firmado por su gobierno, más aún en una situación de máxima urgencia como la de la pandemia en la que la economía del archipiélago cayó un 21% tras el cierre de sus puertos y aeropuertos.

Bulos y 'fake news'

Armengol se sumó durante su comparecencia a la campaña de condena por bulos y 'fake news' que Pedro Sánchez denunció en la carta pública del 24 de abril a raíz de la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez. «No vale todo. La deshumanización del adversario y el desprestigio de las instituciones no sirve», señaló la presidenta del Congreso. En este punto se detuvo en la calificación sanitaria de las mascarillas. Según explicó, eran de una calidad inferior a las comprometidas con la compañía de la 'trama Koldo', Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. La inspección sanitaria, reconoció, señaló que no eran aptas para el personal sanitario, pero sí para la ciudadanía durante el periodo de desescalada del confinamiento. Por ello, añadió, se exigió a Soluciones de Gestión la devolución de 2,6 millones de euros sobre los 3,7 desembolsados por anticipado. «Todas las administraciones estábamos obligadas a pagar por adelantado en ese momento en el que la adquisición de material sanitario se convirtió en un mercado persa», justificó.

Y a continuación la presidenta del Congreso recordó al PP que ha sido el actual Gobierno balear de la popular Marga Prohens el que ha dejado caducar esa reclamación y, por tanto, el dinero público entregado a Koldo y sus socios en las supuestas mordidas ya no puede ser recuperado.

Armengol aún debe comparecer en la comisión del Senado sobre la compra de material sanitario y que está impulsada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara baja. Esta vez jugará el partido fuera de casa.