Armengol defiende un debate sobre la monarquía, pero admite que «ahora no es el momento»

«Soy de las que pienso que en España se puede abrir cualquier debate». Así de clara de ha mostrado Francina Armengol, presidenta del Congreso, ... al ser preguntada este lunes por la situación de la monarquía en España y si sería oportuno abrir el debate sobre la disyuntiva entre el actual sistema o una república.

La también expresidenta de Baleares -que ha participado en un desayuno informativo organizado por 'Nueva Economía Fórum'- ha recordado que cuando se produjo la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de Felipe VI se abrió ese debate y ha añadido que a ella no le «asusta debatir de los temas» porque cree «mucho» en la democracia y en las instituciones.

Armengol ha aprovechado la ocasión para señalar que «siempre ha abogado por una reforma de la Constitución», no solo en lo relativo a la monarquía, si no en otros muchos otros asuntos. «Hay bastantes cuestiones que debemos actualizar», ha asegurado antes de afirmar que «hay mucha gente» que no ha participado del debate de la Carta Magna y debería ser escuchada.

Respecto a la monarquía, ha aclarado que -aunque este sea uno de los temas de los que se tendrá que hablar en un momento determinado- no es un debate que en este momento -a su juicio- se pueda producir en el seno del Congreso. «No sé yo si en este momento somos capaces de sentarnos y hablar de todo esto».

La dirigente socialistas también ha pedido a la totalidad de grupos «rebajar» la tensión que se vive en la Cámara Baja desde que asumió la presidencia de la Cámara