Archivan por demencia la causa contra un comisario arrepentido de la 'operación Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado de forma provisonal la causa contra Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central ... de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, por su implicación en la operación Kitchen, orquestada supuestamente desde el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle pruebas sobre la financiación ilegal del PP.

García Castaño, apodado El Gordo, sufrió un ictus en 2022, por lo que el juez ha estimado su demencia sobrevenida. Según figura en el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), «si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, concluso que sea el sumario se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud». El auto del magistrado añade que «la celebración de un juicio contra quien no entiende ni puede defenderse supone el quebranto de los derechos más elementales que conforman un juicio justo.

El excomisario está encausado en otros procesos que previsiblemente también quedarán archivados. El principal es el 'caso Tandem', el principal de los muchos que afectan al también excomisario José Villarejo.

No podrá declarar contra los implicados

García Castaño es uno de los principales arrepentidos de la 'operación Kitchen'. Su demencia le impedirá ahora declarar contra el resto de implicados.

El Gordo fue quien puso a disposición de Villarejo, en aquellas fechas amigo íntimo, los medios policiales para el espionaje a Bárcenas. Esa amistad e implicación en el operativo ilegal le hizo estar al tanto de todos los detalles y saber que tanto Rajoy como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal estuvieron, supuestamente, siempre «al corriente» de la trama de espionaje.

Es más, reveló al juez que el comisario Andrés Gómez Gordo, también imputado, daba cuenta de las investigaciones a Cospedal, mientras que él despachaba novedades al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, a quien le dio el 'pendrive' robado a Bárcenas con información sensible supuestamente sobre la 'caja B' del PP.

Según el exjefe de la UCAO, Villarejo puso en marcha la 'operación Kitchen' en 2013 por orden de una «autoridad política» (que no identificó), que fue la que se dirigió al entonces número 2 de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, para reclamarle que se hiciera con la información sensible que tuviera el extesorero. El Gordo también apuntó contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Dijo que «podía ser» que «también» estuviera al tanto, pero no lo aseguró.