Archivadas las causas penales contra 7 profesores investigados por delitos de odio el 1-O

Cristian Reino Barcelona Martes, 7 de marzo 2023, 16:36 Comenta Compartir

La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa penal contra siete profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona, que estaban acusados de haber humillado en clase a hijos de guardias civiles después del referéndum ilegal del 1-O, en 2017. La Fiscalía denunció en un primer momento a ocho profesores de este centro, que está muy cerca del cuartel de la Guardia Civil. La fiscalía aseguró que los docentes aprovecharon las clases el día 2 de octubre, al día siguiente del referéndum, para realizar debates en las clases sobre la actuación policial del 1-O, afirmando, que los guardias civiles eran «unos animales y unos bestias que solo saben dar palos».

La Audiencia Provincial, en cambio, revoca el archivo para una de las profesoras. El 2 de octubre de 2017 le dijo a un niño de 12 años, hijo de un agente: «Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer». A continuación, toda la clase, al igual que el resto del centro, por instrucción preceptiva de la dirección, salió al patio para realizar una concentración para manifestar su repulsa contra el despliegue policial del día anterior. Según la Fiscalía, la actuación de la profesora investigada «provocó el llanto del alumno y un sentimiento lógico de señalamiento, humillación y menosprecio de su dignidad personal, constituyendo ello, además, un acto discriminatorio contra un colectivo profesional concreto y un discurso del odio contra el mismo, todo ello en el marco de un contexto de alta tensión y conflictividad social y política». Seguirá abierta la investigación por odio y discriminación.

En los otros casos, ya archivados, el Ministerio Público sostenía que una profesora de inglés interrumpió su clase en Primero de ESO y exigió que los alumnos participaran en una protesta en el patio para condenar las cargas policiales y afirmó, tras enseñar una foto de la actuación de la Guardia Civil, que parecían «perros rabiosos», ante una menor hija de agente, según el fiscal. Otra profesora se dirigió a su clase de 30 alumnos para que fuera a esa concentración: «El que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que baje al patio».

Según la denuncia de la Fiscalía, el 20 de octubre de 2017, días después de la celebración del referéndum, en una clase de tercero de la ESO, un docente pidió que levantaran la mano los hijos de guardias civiles en vísperas de una huelga estudiantil para protestar contra las cargas del 1-O. «Que levanten la mano los hijos de los guardias civiles», dijo. A los que lo hicieron, les dijo que entendía que no quisieran hacer huelga el 25 y 26 de octubre por la condición de sus padres y entendía que no apoyarían la huelga porque sus padres no son independentistas. La Fiscalía sostiene que puso en «evidencia» ante todos los demás alumnos a los hijos de los guardias civiles, «señalándolos para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula».

«Se trata de manifestaciones puntuales, breves, únicas, y por tanto no reiteradas, efectuadas ante un auditorio restringido a sus propios alumnos y expresión de un desafortunado desahogo, impropio en todo caso de un docente ante sus alumnos, y que si bien cabe reputarlas objetivamente injuriosas, no se aprecia sin embargo la concurrencia de la nota de gravedad necesaria que exige el tipo penal», según el auto judicial.