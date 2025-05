Archivada la denuncia por el presunto sorteo de una prostituta en un cuartel de Barcelona

El juzgado de instrucción 30 de Barcelona ha decidido dar carpetazo a la causa abierta por el sorteo de una prostituta en el cuartel del ... Bruc, en la capital catalana. El caso estalló el pasado mes de noviembre. El diario Ara publicó que militares de la casa cuartel del Bruc, en Barcelona, habían organizado un sorteo, a través de Whatsapp, de una prostituta con motivo de la Purísima, patrona de infantería. Dos militares proponían recaudar dinero para celebrar las fiestas de la compañía mediante la venta de participaciones que daban como premio hacerse con los servicios de una «dama de compañía». El sorteo iba acompañado de fotos de la chica y de los servicios que ofrecía.

El juez abrió diligencias a partir de una denuncia del jefe del regimiento. La ministra de Defensa, Margarita Robles, exigió además la expulsión del ejército a los responsables del ejército. El juez, no obstante, ha paralizado el caso. La Fiscalía ya pidió que la denuncia no siguiera adelante. A su juicio, los hechos «denunciados no se encuadran en ningún tipo penal, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran imponerse, en su caso, a los responsables» de la rifa. Según la Fiscalía, el sorteo fue «totalmente ficticio» pues nunca hubo intención real de contratar los servicios de una prostituta ni se realizó ningún trámite.

«Resulta procedente acordar la inadmisión a trámite de la denuncia interpuesta al no revestir los hechos denunciados caracteres de delito alguno», según la justicia. El juzgado asegura además que «ningún delito es atribuible a las Fuerzas Armas», ya que el supuesto sorteo se difundió en un grupo de WhatsApp privado, no por cauces oficiales, sin autorización ni anuencia de los mandos superiores. «Ningún dinero público se utilizó para tales actividades», afirma el auto judicial. «Prueba de ello es que, una vez conocido el contenido del artículo, fue el propio coronel de infantería quien denunció los hechos ante las autoridades», señala el fallo.

Y asimismo, el auto señala que los hechos no pueden calificarse como un delito relacionado con la prostitución, «al faltar el requisito esencial de la existencia de una contratación efectiva de los servicios de una persona dedicada a la prostitución». «No cabría la explotación sexual, al no quedar acreditada la existencia de una persona coaccionada o explotada con fines sexuales», según el auto. «Ninguna prostituta fue contratada y el cartel con el que publicitaban el sorteo se confeccionó con fotografías de mujeres anónimas, extraídas de internet, con la cara pixelada y sin aportar nombres o datos algunos que permitieran identificarlas, por lo tanto, no hay constancia de ninguna víctima concreta que pudiera resultar damnificada», afirma.

Se descarta el delito de odio. El sorteo en cuestión no respondía a una realidad ya que en ningún momento consta que se llegaran a solicitar favores de ninguna prostituta. De hecho, el ganador del sorteo fue finalmente premiado con una cesta navideña. «Este sorteo no pudo ser manipulado ya que se realizó antes de conocerse la publicación de la información en el diario Ara«, concluye la justicia.