Aragonès solo dará la bienvenida a Sánchez y Macron en la cumbre, pero no asistirá a las reuniones El Govern defiende la participación de ERC en la manifestación y afirma que el independentismo estará en el encuentro entre España y Francia y en las protestas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, participará como «anfitrión» en la cumbre que España y Francia celebrarán este próximo jueves en Barcelona, con la presencia de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Aragonès asistirá al inicio del encuentro y dará la bienvenida a los dos presidentes. Eso sí, el jefe del Ejecutivo catalán no participará en las reuniones de las delegaciones española y francesa.

El presidente de la Generalitat «es el máximo representante institucional de la ciudadanía de Cataluña», ha asegurado la portavoz del Govern para justificar la presencia del dirigente republicano en el encuentro entre Sánchez y Macron, que el Gobierno quiere hacer servir para visualizar el final del 'procés' y escenificar la normalidad institucional en Cataluña, donde hace años que no se celebra una reunión de este tipo, como consecuencia del veto de la comunidad internacional al proceso independentista.

«Este espacio podría ser ocupado por la delegada del Gobierno, pero no vamos a desaprovechar ningún espacio en el que podamos estar», ha añadido Plaja. El papel de Aragonès, por tanto, se limitará a saludar a los dos presidentes y ejercer de anfitrión del encuentro, pero de momento no está previsto que pueda trasladar algún mensaje a alguno de los dos mandatarios. La Generalitat no descarta, en cualquier caso, verse con ellos al término de la cumbre.

El Govern ha afeado además al Gobierno que no le informara antes sobre la convocatoria de la reunión en Barcelona. El Ejecutivo catalán ha reprochado a la Moncloa que conociera su decisión de reunirse con la capital catalana a través de los medios de comunicación. El Palau de la Generalitat trasladó a la administración central una lista de temas a tratar en la cumbre, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

El Govern, no obstante, aún confía en que el marco de la cumbre le sirva para poner en la agenda internacional la carpeta catalana. «El independentismo estará representado en la cumbre y también en la calle», ha afirmado Plaja. De esta forma ha justificado el doble papel de los dirigentes de ERC en el ámbito del encuentro España-Francia. Aragonès estará en la reunión saludando a Sánchez y Macron, por una cuestión institucional, y al mismo tiempo Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, participará en la manifestación convocada por la ANC, Òmnium y el Consejo para la República. «El objetivo es poner de manifiesto que el 'procés no se ha acabado», ha señalado Plaja.