Aragonès sacrifica la candidatura olímpica catalana para asegurarse el respaldo de la CUP El Gobierno catalán se comprometió a retirar de las cuentas las partidas para dos proyectos del mandato que la CUP no acepta

cristian reino Barcelona Viernes, 12 de noviembre 2021, 19:05

Movimiento de última hora del Govern para tratar de ganarse el apoyo de la CUP, cuyas bases deciden este fin de semana si la formación anticapitalista tiene que presentar o no una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat.

El Gobierno catalán se comprometió a retirar de las cuentas las partidas para dos proyectos del mandato que la CUP no acepta: los Juegos Olímpicos de invierno de Barcelona-Pirineos 2030 y el Hard Rock de Port Aventura.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, confirmó ayer que el Govern no formalizará la candidatura hasta que se celebre una consulta a la ciudadanía durante 2022. En este referéndum, en principio, solo participarán los habitantes de las comarcas pirenaicas, no así los de Barcelona, y se decidirá si se opta o no a ser sede olímpica.

En el caso del Hard Rock de Port Aventura, un proyecto de ocio y hotelero, que se ideó como alternativa al 'Eurovegas', Aragonès corroboró que su ejecutivo no se gastará ni un solo euro en la iniciativa, a pesar de que inicialmente, en los Presupuestos presentados esta semana, se incluía una partida de 120 millones para la adquisición de un terreno en Vilaseca (Tarragona) donde se levantaría el complejo turístico.

Además, el Govern se compromete a cambiar el papel de la Brimo, la unidad de antidisturbios, en los desahucios y a retirarse en bloque de todas las causas penales contra manifestantes en la defensa jurídica de agentes de la Policía catalana si no se puede acreditar al autor de las lesiones.