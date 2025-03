Aragonès recibe a Irene Montero dos días después de cenar con Yolanda Díaz

cristian reino Barcelona Viernes, 14 de enero 2022, 12:21 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recibido este viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Palau de la Generalitat. Montero ha viajado a Barcelona para reunirse también con la consejera catalana de Igualdad y Feminismo, Tania Verge. El encuentro entre Aragonès y Montero se ha producido dos días después de que el presidente catalán cenara en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Ambos compartieron mesa y mantel tras la conferencia pronunciada por Aragonès en el club siglo XXI de Madrid, a la que acudieron la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el ministro de Universidades, Joan Subirats. Introdujo al presidente del Ejecutivo catalán la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Aragonès intensifica las relaciones con la parte no socialista del Gobierno central, la de Unidas Podemos, en plenas negociaciones sobre la reforma laboral y sobre la celebración de la próxima reunión de la mesa de diálogo. Aragonès instó el miércoles al Gobierno a aprovechar esta oportunidad que se ha abierto para el diálogo y para intentar resolver el conflicto, porque podría no haber una segunda oportunidad, si tras las elecciones cambian las mayorías en el Congreso. Al respecto, Montero ha afirmado esta mañana en TV3 que los catalanes «deben poder votar» un acuerdo tras la mesa de diálogo. «Uno nunca puede olvidar que la política es correlación de fuerzas. Nosotros no lo olvidamos nunca, porque somos el socio minoritario», ha asegurado. Montero ha asegurado que a Unidas Podemos «seguramente le ha costado votos en España defender que se tenía que poder votar».

En Comú Podem, que forma parte del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, es además el nuevo socio del Govern, tras aprobar los Presupuestos autonómicos en lugar de la CUP, que ha pasado a la oposición.