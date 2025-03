Aragonès presiona a los comunes y reclama a Sánchez una financiación singular

El Govern catalán aprueba este miércoles en una reunión extraordinaria de su consejo ejecutivo el proyecto de presupuestos para 2024. El Gobierno catalán ha cerrado ... ya un acuerdo con el PSC para su validación, pero aún no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante sus cuentas. Toda la presión recae en En Comú Podem, socio presupuestario del Govern en dos ocasiones en la presente legislatura. Antes de presidir la reunión del Gobierno catalán, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido desde la galería gótica de la sede del Ejecutivo autonómico. El lugar elegido para las ocasiones especiales. Aragonès ha querido darle solemnidad y ha redoblado la presión sobre los comunes, que no dan su brazo a torcer.

En Comú Podem exige al Gobierno catalán que descarte el proyecto del Hard Rock en Vilaseca, Tarragona, junto a Port Aventura, como línea roja para negociar las cuentas. El jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que los presupuestos de su Gobierno no incluyen ni un euro, ni un acuerdo ni una medida para el complejo de ocio y casinos del Hard Rock. Aragonès ha llamado a los comunes a sumarse al acuerdo de los presupuestos, pero también ha emplazado a Junts a arrimar el hombro. «Sería un error que algunos se autoexcluyan», ha asegurado. «Espero un amplio acuerdo», ha señalado.

Aragonès confía en que en 15 días, el pleno de la Cámara catalana pueda votar el proyecto de definitivo de los presupuesto, que entrarían en vigor con tres meses de retraso. En cualquier caso, el presidente de la Generalitat está en disposición, si los comunes acaban cediendo, de aprobar sus terceras cuentas en cuatro años de legislatura. El dirigente de ERC puede contar en breve con la herramienta que le permita agotar su mandato en febrero de 2025. Siempre ha dicho que no es partidario de avanzar las elecciones y de momento mantiene esa posición, reforzada si consigue que la Cámara catalana valide sus cuentas. Aragonès ha asegurado que las cuentas que aprueba hoy el Govern son las mejores posibles, pero ha vuelto a criticar el «déficit fiscal» que a su juicio padece Cataluña. No se ha comprometido a que estas puedan ser las últimas cuentas sin déficit fiscal. «Me gustaría que fueran las últimas, pero no depende de mí, depende de los acuerdos a los que lleguemos con el Gobierno. Pondré toda la energía para hacerlo posible», ha aseverado.

La sequía y la negociación de un sistema de financiación singular para Cataluña son los dos últimos objetivos que le quedan al Govern en su fase final. Aragonès, en cambio, no ha mencionado en esta ocasión un tercer objetivo, como el de la negociación de un referéndum. Los socialistas vuelven a aparecer como principales socios de ERC. Aragonès empezó la legislatura investido por Junts y la CUP y ninguna de estas dos fuerzas apoya ya al Gobierno catalán. ERC respalda también al Ejecutivo de Sánchez en el Congreso y al de Collboni en Barcelona. Los presupuestos ya no incluyen, como en los años del 'procés' anexos para contemplar partidas para proyectos soberanistas.