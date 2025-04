Aragonès prepara una propuesta para avanzar en el ejercicio de la autodeterminación

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 26 de enero 2022, 12:21 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, apremia a Pedro Sánchez para que reactive la mesa de diálogo, se «implique en el proceso de negociación» con Cataluña y haga ya una propuesta formal sobre cuál es su idea para resolver la cuestión catalana. «2022 ha de ser el año en que comience a desbloquearse la resolución del conflicto», ha afirmado en el primer pleno del año en la Cámara catalana. Aragonès ha reiterado su apuesta por una salida dialogada. «Queremos una votación reconocida que permita aplicar los resultados», ha asegurado. Su prioridad es buscar el acuerdo con el Gobierno, pero al mismo tiempo ha anunciado que el próximo 14 de febrero pondrá sobre la mesa en una conferencia su propuesta para poder «avanzar» en el «ejercicio de la autodeterminación». Durante su discurso de navidad, pronunciado el 26 de diciembre, ya apuntó que si la mesa de diálogo fracasa, el secesionismo deberá «construir alternativas», una llamada a retomar la vía unilateral.

En los próximos días, Aragonès se reunirá con las fuerzas independentistas y las plataformas de la sociedad civil nacionalista, a las que ha pedido «unidad de acción» y «capacidad de movilización» para «rearmar» al independentismo. «Hace falta unidad para que el Estado se implique en la resolución del conflicto», ha trasladado a Junts, que se muestra «escéptica» con la mesa de diálogo y sigue sin confirmar si acudirá a la próxima reunión con el Gobierno. Junts ya se autoexcluyó de la primera cita, desde el argumento de que tanto Aragonès como el Gobierno habían vetado la delegación que proponía. Junts ha vuelto a cargar contra la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. En dos años, ha afirmado el diputado Albert Batet, solo se ha reunido dos veces. Además, ha reprochado que Sánchez no ha hecho ninguna propuesta de resolución del conflicto y no quiere hablar ni de amnistía ni de autodeterminación. «La mesa está aplazada sine die», ha advertido.

En el pleno del Parlament, se ha visualizado además el distanciamiento entre el Govern y sus socios a cuenta de la candidatura olímpica de los Juegos de invierno de 2030. Tanto la CUP como los comunes se han desmarcado del proyecto y han cargado contra el Ejecutivo por apostar por unas olimpiadas de invierno sin tener en cuenta el «cambio climático». «En 10 o 15 años, en Cataluña solo quedarán dos estaciones de esquí», ha censurado la diputada de la CUP, Dolors Sabaté. Según los cuperos, el Govern defiende los juegos para «contentar al Estado». «El lobby del Estado se frota las manos pues podrá mostrar el mundo que aquí no hay ningún conflicto político», ha reprochado. Aragonès se ha comprometido a aceptar el resultado de la consulta que se ha convocado en la zona pirenaica afectada. «Si el territorio no quiere, no habrá juegos», ha asegurado.