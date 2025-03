Aragonès plantará este miércoles al Rey en Barcelona

Cristian Reino Barcelona Martes, 15 de junio 2021 | Actualizado 16/06/2021 00:45h. Comenta Compartir

Ni un mes ha durado el Govern sin que salten las primeras chispas entre los consejeros de Esquerra y los de Junts. La visita de hoy del Rey a Barcelona y la decisión sobre quién debe acompañarle por parte del Gobierno catalán provocaron ayer la primera crisis en el Ejecutivo, una semana después del encontronazo entre partidos protagonizado por Oriol Junqueras y Jordi Sànchez.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que no acudirá a la cena inaugural de las jornadas del Círculo de Economía, que se celebra en la capital catalana y que estará presidida por Felipe VI. El jefe del Ejecutivo catalán decidió que en su lugar acudiera el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. Pero el dirigente de Junts, independentista radical y ferviente antiespañolista, se negó en una desautorización en toda regla al presidente. Puigneró pidió que se delegue en otros miembros. Al final, y ante la negativa de los consejeros de Junts, Aragonès asignó a la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), la representación del Govern en el acto junto al jefe del Estado.

Según la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, el boicot al Rey por parte de la Administración catalana no será generalizado y su presencia en actos en Cataluña no impedirá la participación de miembros del Gobierno catalán, lo que supone un ligero cambio de criterio respecto a la etapa de Quim Torra, cuando el vacío era total, aunque fuentes de la Generalitat negaron este extremo. Torra nombró a Felipe VI persona 'non grata' e impuso el veto del presidente y el resto de miembros del Govern a los actos convocados por la Casa Real en Cataluña. Torra, no obstante, coincidió con el Rey en varias ocasiones durante su mandato.

Está por ver aún qué hará Aragonès la próxima semana en la cena inaugural del Mobile World Congress, un acto que suele contar con la presencia del president y al que está confirmada la asistencia de Felipe VI. Pero el de hoy no será el único plantón de Aragonès. El viernes viajará a Bruselas para reunirse con el expresidente Carles Puigdemont, lo que impedirá un encuentro en Barcelona con el presidente del Gobierno aprovechando la presencia de Pedro Sánchez en la clausura de las jornadas del Círculo de Economía.