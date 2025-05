Aragonès plantará la conferencia de presidentes

Cristian Reino Barcelona Martes, 22 de febrero 2022, 14:58 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como en ocasiones anteriores, dará una de cal y otra de arena en su relación con la Casa Real y con el Gobierno central. Aragonès ha confirmado este martes que no acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos que ha convocado Pedro Sánchez para este viernes en la isla canaria de La Palma con la presencia del Rey. En cambio, sí coincidirá con Felipe VI en la cena que la organización del Mobile de Barcelona organiza como acto de inauguración de la feria tecnológica. La ceremonia será este domingo en el MNAC de la capital catalana y habrá doble representación del Govern: Pere Aragonès y el vicepresidente Jordi Puigneró. Ambos participarán también el lunes en la inauguración del evento en la Fira de Barcelona, aunque no está previsto que acudan al tradicional 'besamanos' que realiza el Rey a las autoridades y al equipo directivo de la empresa organizadora a la entrada del recinto ferial.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha señalado este martes que Aragonès ha comunicado al presidente canario su ausencia en la conferencia de la Palma, no así a Pedro Sánchez. A su juicio, «no tiene sentido ir para hacerse solo una foto». La Generalitat ha participado en los trabajos previos de la reunión, pero considera que el orden del día es insuficiente y que en el encuentro no hay un «trabajo sustancial y tangible» que hacer. «Aporta bien poco estar allí», ha asegurado Plaja. El Gobierno afeó al Govern la intención de Aragonès de no acudir. En plena negociación sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo, el presidente de la Generalitat planta al Rey, a Pedro Sánchez y al resto de presidentes autonómicos. El mensaje es claro: el Govern prioriza la relación bilateral con el Gobierno central, evita los foros multilaterales y solo acude a los actos que considera del máximo interés para Cataluña, como es el Mobile, a pesar de que esté presente el jefe del Estado.

Sobre la mesa de diálogo, la Generalitat ha aportado este martes pocas novedades. Según Plaja, sigue sin haber fecha. A su juicio, en «breve» se conocerá el día y hora del encuentro aunque señala que lo importante es el contenido de la reunión y saber si habrá avances.