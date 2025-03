El Govern de Aragonès sufre su primera derrota en el Parlament

cristian reino Barcelona Miércoles, 19 de octubre 2022, 12:01 | Actualizado 21:25h. Comenta Compartir

Aviso inaugural a navegantes. El nuevo Gobierno de ERC en solitario cosechó este miércoles su primera derrota parlamentaria, el día en que se estrenó en el Parlamento catalán. Fue en una votación para validar un proyecto de ley impulsado por el Govern sobre el plan estadístico de Cataluña.

Una cuestión muy técnica, pero que ningún grupo de la oposición desaprovechó para dar un revolcón al recién estrenado Ejecutivo de Esquerra. En su puesta de largo, se pudo ver que el Govern de Aragonès nace muy solo, con el único apoyo de los 33 diputados de ERC, y que va a tener que sudar tinta china para sacar adelante las votaciones parlamentarias.

Ni siquiera Junts, que había redactado el proyecto de ley, votó a favor. Tanto los postconvergentes, que califican el nuevo ejecutivo de «ilegítimo», como la CUP se abstuvieron. Estas dos fueron las fuerzas que invistieron a Aragonès y ahora se preparan para una oposición contundente.

Los demás grupos votaron en contra y tumbaron la propuesta gubernamental, la primera que el nuevo Gobierno autonómico lleva a pleno. Primer revés para el Govern de Aragonès a quien la totalidad de los grupos de la Cámara catalana, salvo ERC, le advirtieron de que nace muy solo y que no tiene apoyos para gobernar con una cierta estabilidad. También le reprocharon que los pasos iniciales del nuevo Govern, que ha cesado al jefe de los Mossos, no apuntan en la buena dirección.

Aragonès descarta elecciones y apuesta por la prórroga técnica de los presupuestos de la Generalitat

En su primera comparecencia desde la ruptura del Govern, tras la salida de Junts de la coalición independentista, el presidente de la Generalitat descartó elecciones anticipadas, como le exigieron Vox, Ciudadanos y PP, y rechazó también someterse a una cuestión de confianza, como le reclaman sus exsocios de Junts. El jefe del Ejecutivo catalán apuesta de momento por una prórroga técnica de los Presupuestos y confía en que puedan entrar en vigor entre 15 y 20 días después del 1 de enero.

No obstante, Aragonès sigue sin enseñar todas sus cartas. En su comparecencia parlamentaria, afirmó que cuenta con Junts y los comunes para aprobar las cuentas y que para el resto de la legislatura aboga por la geometría variable, de tal manera que aspira a sacar adelante las cuestiones sociales con los grupos de la izquierda y las iniciativas relativas a la independencia, con las formaciones nacionalistas. «Las mayorías existen», dijo. «Será difícil, pero encontraré las mayorías», afirmó.

Pero una cosa es el deseo y otra la realidad. Porque desde Junts le dejaron este miércoles bien claro que ejercerán una oposición muy dura y que solo podrá contar ellos si rectifica su hoja de ruta soberanista, lo cual está descartado. A día de hoy, se antoja muy complicado que los junteros, tras romper con ERC, salgan en su rescate para aprobar los Presupuestos. «No tiene la confianza de la Cámara», le advirtieron sus antiguos compañeros en el consejo ejecutivo. «Hay 102 diputados (sobre 135) que no le dan apoyo», le avisaron.

Illa tiende la mano

El plan B de Aragonès pasa por aprobar los Presupuestos con el PSC y los comunes, pero de entrada, esta opción no la verbaliza y además no es del agrado del presidente de ERC, Oriol Junqueras. El líder de los socialistas catalanes y jefe de la oposición, Salvador Illa, volvió este miércoles a tender la mano al presidente de la Generalitat. «Si no quiere elecciones, siéntese a negociar los Presupuestos», le conminó.

Aragonès, de momento, no coge el guante. Prefiere esperar a que pase la negociación presupuestaria en el Congreso y que ERC pueda pescar algo relacionado con la desjudicialización de la política para la mesa de diálogo. El PSC, no obstante, no descarta una moción de censura si hay prórroga, para la que ya contaría con el apoyo, al menos, de Ciudadanos.