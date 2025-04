Aragonès da luz verde a la candidatura de Erra como presidenta del Parlament

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 7 de junio 2023, 16:52 Comenta Compartir

Anna Erra será investida este próximo viernes como nueva presidenta del Parlamento catalán. Erra fue propuesta ayer por su partido, Junts, como candidata en la votación del pleno de la Cámara catalana, y este miércoles ha recibido el aval del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El apoyo de ERC se daba por hecho, pero el jefe del Ejecutivo catalán ha verbalizado su respaldo para tratar de rehacer la unidad independentista. La CUP ya anunció que votaría en blanco, por lo que Erra saldrá elegida presidenta del Parlament en segunda votación, pues no conseguirá la mayoría absoluta. La vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés, ha convocado este miércoles la sesión plenaria del viernes. Los diputados serán llamados a votar alfabéticamente, comenzando por el diputado que determine un sorteo previo. Los miembros del Govern que son diputados y los miembros de la Mesa votarán al final. La elección del presidente requiere, en primera votación, los votos de la mayoría absoluta de la cámara, es decir, de al menos sesenta y ocho diputados. Si ningún diputado alcanzase esta mayoría, se repetirá la elección entre los dos que se hayan acercado más, siendo elegido el que obtenga más votos.

Los votos de Junts y ERC aseguran la presidencia de Anna Erra. Desde Marsella, Aragonès ha señalado que la elección de la diputada juntera debe suponer una oportunidad para rehacer confianzas entre los independentistas. «Por mi parte, encontrarán todas las facilidades», ha afirmado. El presidente de la Generalitat lleva días llamando a la unidad del nacionalismo. Esa unidad no se traducirá en lista unitaria para el Congreso, pero sí acuerdos locales y programáticos. De momento, ambas formaciones han cerrado un pacto de gobierno en la Diputación de Girona y Ernest Maragall se ha cerrado en banda a formar un tripartito con PSC y comunes para impedir la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias.

Tras su relevo en la presidencia del Parlament, después de perder su escaño al ser condenada por el TSJC a un delito de prevaricación y falsedad documental, Borràs se aferra a su cargo como presidenta de Junts. La presidenta del partido ha asegurado este miércoles en TV3 que no piensa dejar la presidencia de la formación al menos hasta el próximo congreso, previsto para dentro de tres años. Es una forma de decir a los que piden su cabeza, que fuercen la convocatoria de un nuevo congreso, pero en ese caso también estaría en juego la secretaría general de Jordi Turull. Borràs ha señalado que no tiene previsto pedir la pensión vitalicia como expresidenta del Parlament. «Cualquier prestación que corresponda a las actuaciones hechas en el Parlament por el trabajo hecho es evidente que me la habría ganado con creces. No tengo previsto pedir nada al Parlament. Sólo pido al Parlament que sea capaz de dignificar lo que representa», ha expresado. Borràs sí pide a la Cámara catalana que derogue el artículo que permitió su suspensión como presidenta cuando fue procesada.