Aragonès lanza su plan para el referéndum pactado sin mencionar la independencia

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, empieza a enfilar su acuerdo de claridad a la canadiense para celebrar un referéndum. Aragonès pretende trasladar su propuesta al Gobierno dentro de nueve meses, en cuanto se ponga a andar tras las elecciones generales de final de este año y como parte de la negociación para la investidura del presidente del Gobierno. Pero antes de presentar su plan al Ejecutivo, el dirigente de ERC busca un amplio consenso a nivel interno en Cataluña en torno a su iniciativa, que a día de hoy no tiene y que le va a costar mucho conseguir. «El pacto nace muerto», le ha advertido este miércoles Junts en el Parlament.

Aragonès ha encargado a un grupo de expertos que elabore un informe, que sirva de base a su propuesta. El jefe del Ejecutivo se ha reunido este miércoles en el Palau de la Generalitat con este sanedrín de profesores de derecho y ciencias políticas y les ha trasladado cinco preguntas, cuyas respuestas serán una conclusión sobre cómo creen estos académicos que debería ser la solución al conflicto catalán.

Aragonès apuesta por un referéndum sobre la secesión, pero está abierto a escuchar otras salidas y de hecho las preguntas eluden algunos conceptos de máximos como independencia o autodeterminación. En concreto, las cuestiones hablan de «referéndum sobre el futuro de Cataluña», que lo mismo puede ser una consulta sobre la independencia como la de Escocia o un referéndum sobre el Estatuto de autonomía o incluso unas elecciones de tipo plebiscitario, como las que ensayó Mas en 2015.

Junts y la CUP han criticado la «ambigüedad» de Aragonès. «No diremos a los expertos qué deben incluir y qué no. Este es un conflicto de soberanía y, por tanto, estas soluciones son las que se deben poner sobre la mesa», ha afirmado el president. Todos los pasos dados por el Govern en torno al pacto de claridad han sido criticados por los independentistas más radicales. Sobre todo, la composición del grupo de expertos, algunos de los cuales han rechazado el 'procés' como la politóloga Astrid Barrio, profesora de la Universidad de Valencia, o Josep Lluís Martí, profesor de filosofía del derecho. La ANC, por ejemplo, ha calificado al Govern de «colaboracionista» por este consejo asesor y ha pedido elecciones. Carles Puigdemont cree que el Gobierno catalán busca la deconstrucción del 'procés' para acabar avalando una consulta sobre una reforma estatutaria. El Govern trata de atraer a sus tesis a sectores no independentistas, pero de momento el PSC no tiene intención siquiera de acudir a la reunión de partidos que convocará Aragonès en junio para empezar a buscar un consenso político.

Las cinco preguntas que deberán responder los expertos son las siguientes: ¿Qué características debería incluir un acuerdo de claridad para resolver el conflicto político?,¿qué mecanismos existentes en la política comparada permitirían aportar soluciones al conflicto político?, ¿qué actores políticos e instituciones deberían de tomar la iniciativa para implementar estas soluciones?, ¿qué función debería tener un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, u otros mecanismos análogos, a la hora de resolver el conflicto político? y ¿qué características debería cumplir un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, o de otros mecanismos análogos, para contar con la máxima legitimidad e inclusión y asegurar la validez e implementación?