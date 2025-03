Aragonès insiste en el referéndum tras pactar con el PSC

Cristian Reino Barcelona Jueves, 2 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 11:43h. Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido este jueves el acuerdo suscrito con el PSC para aprobar los presupuestos autonómicos. Según Aragonès, son unas cuentas «de país» y ha llamado a Junts a sumarse al pacto con socialistas y comunes.

Aragonès, no obstante, ha reivindicado la mayoría independentista que hay en el Parlamento catalán y, a pesar del pacto suscrito con los socialistas, cree que aún tiene margen para poder seguir trabajando para avanzar en el ejercicio de la autodeterminación. Algunas fuentes socialistas celebraron ayer el acuerdo, destacando que Aragonès no tendrá referéndum, pero sí un cuarto cinturón, el proyecto de Hard Rock y una mejora en el aeropuerto. En cambio, el jefe del Ejecutivo catalán ha insistido en su idea de avanzar hacia el referéndum, al afirmar que sigue sobre la mesa su intención de articular una mayoría a favor de un acuerdo de claridad, un espacio en el que no estará el PSC. En este sentido, ha reiterado que su gobierno «está dispuesto» a adoptar las iniciativas que haga falta para que Cataluña pueda decidir su futuro en un referéndum. «Por eso propuse un acuerdo de claridad. Si alguien tiene una propuesta mejor, que la ponga sobre la mesa», ha rematado.

El dirigente republicano se ha defendido también de los ataques del independentismo, que le acusan de haber dinamitado la mayoría secesionista. «Hay una mayoría en el Parlament a favor de la independencia», ha señalado. Y el acuerdo suscrito entre el Gobierno catalán y el PSC «no diluye», a su juicio, el 52%. Este es el porcentaje de voto que los tres grupos independentistas (ERC, Junts y la CUP) registraron en las últimas elecciones catalanas.

Algunas de las consecuencias del acuerdo de presupuestos entre ERC, PSC y comunes es que salta por los aires la política de bloques, que marcó el 'procés'. Por primera vez en más de una década se ha producido un acuerdo transversal entre dos fuerzas que hasta ahora pertenecían a los dos bloques graníticos, el de los independentistas y el de los no secesionistas. La segunda consecuencia, apuntada por Junts, es que vuelve el tripartito. Aragonès ha tratado de ahuyentar el fantasma del tripartito. Primero, tendiendo la mano a Junts para que se sume al acuerdo. «Se dan todas las condiciones para que Junts respalde las cuentas. Hay que poner por delante los intereses de país», ha asegurado. Y ha recordado que las primeras conversaciones en el Gobierno catalán para que el PSC se sumara al acuerdo las inició el anterior consejero de Economía, Jaume Giró (Junts), antes de que la formación de Puigdemont decidiera salir del Ejecutivo autonómico.

En segundo lugar, insistiendo en que no estamos ante un pacto de legislatura, sino que el entendimiento con los socialistas se limita a las cuentas. Aunque ha obviado que ese entendimiento ya se produjo a nivel estatal, con el apoyo de ERC al Gobierno y la negociación de la reforma del Código Penal, y a nivel municipal, con el respaldo de los republicanos a las cuentas del Ejecutivo de Colau y Collboni. Aragonès ha calificado de «muy bueno» el acuerdo de presupuestos y a su juicio refuerza al Govern y a su proyecto de legislatura. También ha recordado que Junts mantiene un acuerdo de legislatura con el PSC en la Diputación de Barcelona.

«Este pacto de oxígeno a la ciudadanía», ha afirmado desde la galería gótica, en el Palau de la Generalitat, el lugar desde el que el presidente de la Generalitat comparece en las ocasiones especiales. Ha ofrecido una breve rueda de prensa, minutos antes de la reunión extraordinaria del Govern, en la que el Ejecutivo catalán aprobará el proyecto de presupuestos, que la consejera de Economía lleva hoy mismo al Parlament para que inicie su tramitación.