Aragonès insiste en condicionar la investidura de Sánchez al referéndum y presiona con el traspaso de Cercanías

El Govern y ERC insisten en vincular la investidura de Pedro Sánchez a avances en la autodeterminación y la amnistía. Los republicanos han vuelto a elevar este miércoles el tono, viendo que Junts está acaparando todo el protagonismo en las negociaciones. «Hay quien se empeña en no querernos escuchar, en no tomarnos en serio, en no tenernos en cuenta y en dar por hecho nuestro apoyo erróneamente», ha avisado el portavoz de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, en la sesión de control al Govern en el Parlamento catalán. «¿Quiere investidura?», le ha presionado varias veces el candidato socialista, mientras Junts ha mantenido silencio, el día después de que Pedro Sánchez aceptara el encargo del Rey de abrir una ronda de contactos para optar a la investidura.

Esquerra ha advertido de que «nadie piense» que la amnistía «servirá para pasar página». Los republicanos exigen también fijar las bases de un referéndum. En este sentido, el presidente de la Generalitat ha vuelto a defender la moción que ERC y Junts aprobaron la semana pasada en la Cámara catalana a favor de la amnistía y la autodeterminación y condicionando ambos aspectos a la investidura. «Fue muy positiva», según Aragonès, que ha instado a Sánchez a poner sobre la mesa su propuesta para resolver el conflicto catalán.

A la cuestión soberanista, el presidente de la Generalitat ha añadido una tercera reivindicación a Sánchez si quiere ser elegido por los diputados de Esquerra: Cercanías. El Govern tiene previsto celebrar un debate monográfico sobre Cercanías en la Cámara catalana, con el objetivo de presionar para reclamar el traspaso integral del servicio. Esta es una exigencia que los republicanos quieren poner sobre la mesa en la negociación con los socialistas. «Damos por sentado, nosotros sí, que tarde o temprano estas condiciones serán escuchadas porque son asumibles, realistas y posibles», según Jové, justo el día en que el TSJC ha condenado a la Generalitat a pagar 81 millones a Renfe por una deuda con el servicio de Cercanías.

Aragonès, asimismo, se ha mostrado muy crítico con la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana este próximo domingo en Barcelona contra la amnistía. «Cuando hay la posibilidad real de una amnistía que permite un diálogo político en igualdad de condiciones, ustedes convocan una manifestación para continuar con el 'A por ellos», les ha espetado a PP y Ciudadanos.