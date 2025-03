Aragonès e Illa abordarán la semana que viene la gobernabilidad de Cataluña

Cristian Reino Barcelona Viernes, 14 de octubre 2022, 11:21 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder de la oposición, Salvador Illa, se han citado para finales de la semana para abordar la situación política que se ha abierto en Cataluña tras la salida de Junts del Govern. Aragonès e Illa hablaron ayer brevemente por teléfono y la semana que viene empezarán a enseñar las cartas de la gobernabilidad de Cataluña. La número 2 del PSC, Alicia Romero, ha señalado que acudirán al encuentro, aún sin fecha, con ganas de escuchar sus propuestas y que confían en que el jefe del Ejecutivo autonómico aclare qué quiere hacer con los presupuestos y que les diga si acepta su oferta. La prórroga sería una «irresponsabilidad», según Romero, pues a su juicio Aragonès podría tener los apoyos necesarios para sacar adelante los números de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat ha decidido gobernar en solitario. Cuenta solo con el apoyo de 33 diputados, sobre un total de 135. De entrada, emplaza a Junts, CUP y comunes para aprobar los Presupuestos autonómicos. Es su intención de partida. Pero tanto Junts como la CUP, aunque no han cerrado la puerta del todo, anuncian que ejercerán de oposición muy dura. ERC solo tiene a día de hoy perfilado el apoyo de los comunes. Es decir, 41 diputados, aún muy lejos de la mayoría.

Aragonès tiene alternativas, pero ya admite que a su juicio no son las ideales. Por un lado, prorrogar las cuentas, con el consiguiente perjuicio económico en un momento de fuerte crisis. La prórroga escenificaría la imposibilidad de ERC de llegar a acuerdos y el Govern de Aragonès en solitario nacería herido de muerte. La otra opción es el PSC. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, cargó el sábado pasado con todo contra los socialistas, a los que acusó de alegrarse de su encarcelamiento y aseguró que prefería prorrogar las cuentas que pactar con el PSC.

Reforma de la sedición

Aragonès en cambio no descarta a los socialistas, pero tiene inconvenientes para los republicanos. Esquerra aprieta al Gobierno para que impulse la reforma del delito de sedición antes de final de año como contrapartida por el apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado. Si Aragonès depende del PSC en Cataluña, la fuerza negociadora de ERC en Madrid se reduce. El president se plantea que los dos presupuestos no se tramiten de manera simultánea, que primero se aprueben los del Gobierno central, para ganar tiempo y ventaja en la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat comparecerá el miércoles de la semana que viene en el Parlament para dar cuenta de los cambios ejecutados en su gobierno tras la ruptura con Junts. Los socialistas le instan a aprobar ya las cuentas para que entren en vigor el 1 de enero.

Illa ha criticado este viernes a Aragonès que ralentice la aprobación de los presupuestos y que relativice la importancia de prorrogar las cuentas. «No entiendo cómo se puede jugar de esta manera con 3.098 millones de euros que se pueden poner a disposición de la ciudadanía. Me parece que no es manera de hacer las cosas», ha asegurado en Rac-1. Illa tiende la mano a Aragonès, pero avisa que la paciencia no es infinita e incluso no descarta presentar una moción de censura, si bien señala que en «estos momentos» no está en su cabeza. El presidente de la Generalitat rechazó ayer en TV3 adelantar las elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Junts y la CUP le exigen que acuda al Parlament a ratificar si sigue contando con el apoyo mayoritario de la Cámara.