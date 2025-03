Aragonès, contra las cuerdas: sin presupuestos y con tres huelgas en la calle El PSC no cede, mientras Rufián descarta a Junts para aprobar las cuentas

cristian reino Barcelona Miércoles, 25 de enero 2023, 12:04

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha defendido este miércoles en el Parlament de los ataques de los grupos de la oposición, que le han acusado de tener a Cataluña paralizada y sin rumbo. Aragonès pretendía poner en marcha los presupuestos catalanes entre enero y febrero y ya difícilmente podrá ejecutarlos antes del mes de abril. El Govern sigue negociando con el PSC, pero continúa sin contar con una mayoría suficiente para sacar adelante sus números. Tras romper con Junts, en estos momentos solo tiene el aval de los comunes y de ERC: 41 escaños de 135.

En la primera sesión del año de control al Govern en la Cámara catalana, Aragonès ha tendido la mano a los socialistas y les ha «invitado a cerrar un acuerdo lo antes posible». El dirigente republicano ha advertido de que negociar implica ceder, pero por «ambas partes». El Gobierno catalán y ERC creen que han hecho un gesto al PSC abriendo la puerta a estudiar el proyecto del cuarto cinturón entre Sabadell y Terrassa, pero los socialistas no dan su brazo a torcer. «Usted ya sabe nuestra posición, es de mínimos. Si no suscribe esta propuesta, busque otros socios», le ha replicado el líder del PSC, Salvador Illa. El dirigente socialista ha reprochado al dirigente republicano que intentara puentearle en la negociación, recurriendo directamente a Pedro Sánchez, para avisarle que peligraba la estabilidad del Gobierno en el final de la legislatura española si el PSC no respalda las cuentas de la Generalitat. «Los presupuestos se negocian en el Parlament», ha espetado.

A la negociación presupuestaria se le ha añadido una jornada caliente en los social, ya que este miércoles hay tres huelgas convocadas de manera simultánea en Cataluña: en la enseñanza pública, en la sanidad y en el sector del taxi. Hay movilizaciones desde primera hora de la mañana con un seguimiento del 75% en el caso de la salud, según los sindicatos, del 15%, de acuerdo a los datos de la Consejería de la Generalitat. Los taxis han paralizado el centro de Barcelona. Aragonès ha vinculado la solución de estas cuestiones sectoriales a la aprobación de los presupuestos. «La gente pide respuesta y solo puede tenerla con presupuestos», ha asegurado.

Aragonès y Junts han protagonizado un duro enfrentamiento dialéctico en el debate parlamentario. Poco después de que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, descartara a los junteros en una conferencia en Nueva Economía, los de Puigdemont han dejado clara su posición como grupo de la oposición, muy alejados del Govern, del que formaron parte hasta hace tres meses.

«¿Cómo piensa seguir gobernando?», le ha preguntado el portavoz de Junts, Albert Batet. «Este es el gobierno más débil de la historia», le ha criticado. Junts ha pedido al presidente de la Generalitat que rectifique su política y que deje de «humillarse» en las negociaciones.