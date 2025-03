Aragonès, convencido de que la mesa de diálogo dará «frutos» «muy pronto»

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 9 de noviembre 2022, 11:52 Comenta Compartir

El presidente de la Generalitat no suelta prenda, pero se muestra convencido de que, antes del 31 de diciembre, la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Govern será capaz de llegar a acuerdos en el ámbito de la desjudicialización. Aragonès se ha comprometido además a presentar la «lista» de logros, si los hay, y someterse a la valoración de los grupos parlamentarios.

En un respuesta a Junts, que ha cargado contra la mesa, porque a su juicio no lleva a ningún lado y para lo único que sirve es para garantizar la estabilidad del Gobierno y puede que también de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo catalán ha señalado que la negociación ya ha dado «frutos» y que espera que los que tienen que ver con la desjudicialización puedan anunciarse «muy pronto». El plazo acaba el 31 de diembre, ha avisado. «Tendrá una lista» con los avances, le ha espetado al portavoz de Junts, Albert Batet en la sesión de control al Govern en la Cámara catalana.

Hasta la fecha, Aragonès cree que la mesa ha dado algunos resultados como el reconocimiento por parte del Gobierno de que existe un «conflicto» político en Cataluña. Hay además, según ha destacado en la Cámara catalana, un acuerdo sobre la metodología y de garantías para favorecer las condiciones de la negociación, como es la decisión del Ejecutivo central de no impugnar al Constitucional el marco normativo sobre el catalán, que al Govern le ha servido de momento para no tener que aplicar la sentencia sobre el 25% de español en las aulas. El acuerdo sobre la desjudicialización es el que se resiste, pero Aragonès se ha mostrado confiado en poder cerrarlo en la próxima reunión de la mesa, que no tiene fecha, pero debería celebrarse antes de final de año, en virtud del compromiso de ambas partes. El Gobierno y el Govern negocian cambios en el Código Penal. Sobre el delito de sedición, Oriol Junqueras dejó ayer entrever que sería favorable a aceptar la reforma del delito de sedición y la rebaja de penas y admitió que no se podrán cumplir todos los objetivos como sería la derogación total del delito.

Aragonès y Batet han chocado como consecuencia de la apuesta del Govern por dialogar con el Gobierno. La CUP también le ha pedido que rompa con Pedro Sánchez, más aún tras el informe preliminar de la Eurocámara sobre el caso Pegasus. La mesa fue uno de los motivos de ruptura entre ERC y Junts y es uno de los obstáculos para que las relaciones entre ambos se normalicen, lo que aleja a los postconvergentes de un posible acuerdo para apoyar los Presupuestos de la Generalitat. El president del Govern sigue sin aclarar cómo piensa gobernar con el apoyo de solo 33 diputados (sobre 135).