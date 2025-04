Aragonès confía en ampliar el acuerdo con el Gobierno con una rebaja de la malversación

El PNV anticipa su apoyo a la reforma

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, anunció que su formación colaborarán para que se proceda a «la reforma o sustitución» del delito de sedición, que era algo «lógico y obligado». Además, se dirigió al presidente del Gobierno para recordarle que, desde el principio, el tema del 'procés' catalán era «un problema político», que todavía persiste, y que se debería haber abordado «de otra forma».

Esteban apuntó que era algo que se tenía que hacer y explicó que, «de hecho, si el Estado español ha tenido problemas para la extradición» del expresident Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes huidos, «es porque no se encontraba paralelismo a este delito en otros países».

A su juicio, tal como estaba tipificado el delito de sedición «era bastante decimonónico y no tenía ningún sentido». Además, recordó que conllevaba «unas penas elevadísimas». «Por lo tanto, me parece lógico y nosotros colaboraremos para que pueda reformarse o para que sea sustituido por otro tipo penal porque no sé exactamente qué es lo que van a proponer, y me reservo las observaciones finales que pueda hacer hasta conocer el texto que van a presentar», añadió el diputado vasco.