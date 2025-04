Aragonès celebra que la supresión de la sedición «acerca» a la amnistía

cristian reino Barcelona Miércoles, 23 de noviembre 2022, 12:41 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

La sesión de control al Govern en el Parlament ha estado marcada este miércoles por la sentencia del TSJC, que ha absuelto a la anterior Mesa de la Cámara catalana. La vicepresidenta del hemiciclo catalán, Alba Verges, ha comunicado la sentencia en medio del pleno y una parte de la Cámara catalana, las bancadas de ERC, Junts, CUP y comunes, han aplaudido la resolución judicial. El expresidente de la Cámara catalana y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, se ha felicitado por la absolución, que ha calificado como una victoria de la libertad de expresión, que es buena para las futuras Mesas del Parlament.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que debatir sobre la autodeterminación «no es delito». «Y el 1-O, tampoco», ha señalado. ERC ha proclamado que «se empieza a hacer justicia». En este punto, Aragonès ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para derogar el delito de sedición. «Nos acerca a la amnistía», ha asegurado el jefe del Ejecutivo catalán. La CUP ha criticado los cambios previstos en el Código Penal, pues teme que se criminalice el derecho a la protesta. «Ninguna protesta estará perseguida», se ha conjurado Aragonès. «La desobediencia civil es legítima y hay que defenderla», ha replicado a los anticapitalistas. «Lo más relevante es que la sedición se ha derogado», ha rematado. A su juicio, las reformas previstas son una buena oportunidad para delimitar la actuación del poder judicial contra el independentismo.

El otro punto de fricción de la sesión de control ha sido el de los Presupuestos catalanes. Aragonès ha chocado frontalmente contra PSC y Junts, dos de los partidos con los que el Govern mantiene contactos para aprobar las Cuentas. La Generalitat insiste en que sus socios prioritarios son Junts y los comunes. Los junteros, en cambio, se van desmarcando cada día más. Los postconvergentes han vuelto a recordar al Govern que está solo y que no cuenta con la confianza de la Cámara catalana. «¿Cómo pretende gobernar al margen del Parlament?», le ha preguntado Albert Batet, portavoz de Junts. «Trabajamos para ganarnos la confianza propuesta a propuesta», ha replicado Aragonès.

Los Presupuestos catalanes siguen encallados, mientras el Gobierno central ya tiene casi atados todos los socios para sacar adelante sus cuentas. Salvador Illa, del PSC, ha lanzado una advertencia al Ejecutivo catalán. Los socialistas han reiterado su oferta para negociar, pero le han avisado a Aragonès de que no va por el buen camino. «Usted sabrá con quién cuenta. Con nosotros, de esta manera, no», ha espetado Illa. A su entender, las conversaciones con el Gobierno catalán no merecen la consideración de negociaciones, pues no les hacen llegar la documentación que facilitan a otros partidos. Aragonès ha confiado en llevar el proyecto de Presupuestos al Parlament en las próximas semanas y ya con los apoyos parlamentarios perfilados. Ha habido contactos y espero que «avancen», ha asegurado. El Govern necesita el apoyo, al menos, de Junts o PSC y de los comunes.

Temas

Pere Aragonès