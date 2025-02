Aragonès carga contra la «subasta populista» de Moreno Bonilla

cristian reino Barcelona Martes, 20 de septiembre 2022, 14:00 Comenta Compartir

El Govern catalán ha cargado con dureza contra el plan fiscal anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha calificado la decisión de Andalucía de suprimir el impuesto de patrimonio de «subasta populista», en la que el Gobierno catalán no está dispuesto a entrar porque a su juicio «no aporta nada». El presidente andaluz ha invitado además a los empresarios catalanes a instalarse en Andalucía por los beneficios fiscales que obtendrían, como ya ocurre en la Comunidad de Madrid, acusada por otros territorios de practicar el dumping fiscal. Plaja ha instado a Moreno a no centrar su discurso en Cataluña. «Dejad en paz a los catalanes», ha reclamado la portavoz del Ejecutivo liderado por Pere Aragonès.

La cuestión fiscal es delicada en Cataluña y en el Govern. No solo porque hay sectores, como el de los empresarios, que se quejan de que la carga impositiva es muy alta en Cataluña, de las más altas de España, sino porque los dos socios del Govern no comparten la misma visión. ERC, desde posiciones socialdemócratas, está en contra de la bajada de impuestos y de la supresión de patrimonio y sucesiones. Junts, en cambio, desde una óptica liberal, sí está de acuerdo. Aunque este tema no está sobre la mesa, ni lo estará en los Presupuestos que elabora la Consejería de Economía y que Aragonès aspira a aprobar con los comunes.

«El señor Moreno debería orientar sus políticas poniendo a los andaluces en el centro en vez de estar mirando a Cataluña», según Plaja. «Que nos dejen en paz, nosotros decidiremos que impuestos decidiremos», ha reiterado. El Govern asegura que no tiene miedo de que se produzca una fuga fiscal de empresas, como el que se produjo tras el 1-O, en que cerca de 5.000 empresas trasladaron sus sedes sociales fuera de Cataluña.

La administración catalana ha replicado también al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que se ha mostrado este martes partidario de centralizar impuestos para evitar el «despropósito» de que las comunidades autónomas compitan entre sí. «La recentralización nunca es la opción», según la Generalitat catalana. El Govern rechaza la propuesta de Escrivà y de hecho ha señalado que trabaja en sentido contrario, pues su objetivo es «administrar el 100% de los impuestos». El Govern ha pedido también al Gobierno central que acelera «sin excusas» el traspaso de Cercanías de Renfe.

Sobre la crisis del Govern, la portavoz ha afirmado que la prioridad del Ejecutivo es aprobar los Presupuestos autonómicos y que el Gobierno catalán debe estar «aislado» de las cuitas entre ERC y Junts. «El Govern debe ser el último espacio donde repercutan las diferencias entre socios», ha señalado. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha trasladado este martes un mensaje conciliador en este sentido, cuando ha negado que su formación haya situado el debate de política general de la semana que viene como límite para saber si se rompe el ejecutivo y ha retirado el ultimátum.