Aragonès rechaza la DUI y desafía a los consejeros de Junts

cristian reino Barcelona Miércoles, 14 de septiembre 2022, 14:51 | Actualizado 22:06h.

Una parte del independentismo catalán parece haber aprendido de los errores de 2017 y ahora rechaza la vía unilateral y fijar fechas para la ruptura como exige la ANC. Es el caso del presidente de la Generalitat o del líder de ERC, Oriol Junqueras.

La propuesta de la Asamblea Nacional Catalana de declarar la independencia en 2023, en el segundo semestre, apenas ha recibido apoyos en el secesionismo, pero ha abierto una nueva crisis en el Govern, en plena amenaza de Junts de romper el ejecutivo. Este miércoles por la tarde, Aragonès se reunió con la líder de sus socios, Laura Borràs, en un intento sin resultados tangibles de encauzar la crisis.

El presidente de la Generalitat le dio este miércoles un portazo contundente al planteamiento de la ANC y además desafió a los consejeros de Junts, algunos de los cuales mostraron simpatía con la DUI pero sin llegar a avalarla. Según Aragonès, «ningún miembro del Govern» le ha dicho que apoye una DUI en 2023.

La referencia iba contra su vicepresidente, Jordi Puigneró, que el martes se desmarcó del rechazo expresado por la consejera de la Presidencia a la declaración unilateral para el año que viene. Puigneró dijo que esa era una posición de Presidencia y que la propuesta de la ANC debe valorarse. «A mí no me ha trasladado nadie que crea que de aquí a un año se puede hacer una declaración independencia que sea real, eficaz y se implemente», afirmó Aragonès. Toda una llamada al orden a los consejeros de Junts, que estos días están jugado con la ambigüedad de no descartar la DUI con el único objetivo de marcar distancias de ERC y aprovechar el mal momento que pasan los republicanos entre la parroquia más radical tras su plante a la manifestación de la Diada.

El presidente de la Generalitat calificó el planteamiento de la ANC, lanzado al calor de la manifestación de la Diada, de inviable, no realista, poco seria y cero rigurosa. «Todo el mundo sabe que plantear una declaración de independencia para el segundo semestre de 2023 no tiene opciones reales a día de hoy», dijo. «Tenemos que trasladar proyectos que tienen viabilidad, que son proyectos seguros y que no parezca que son fruto, con todos los respetos, de haberse generado en 48 horas», remató.