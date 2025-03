Aragonès avisa que ERC está lejos de aprobar la reforma laboral

Cristian Reino Barcelona Jueves, 13 de enero 2022, 11:14 Comenta Compartir

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cenaron ayer juntos en Madrid, tras la conferencia que el dirigente republicano pronunció en el club siglo XXI. Horas después, Aragonès ha señalado en TVE que hablaron un «poco de todo», que tenían pendiente un encuentro y en concreto sobre la reforma laboral, ha avisado que Esquerra está en estos momentos «muy lejos» de validar la proyecto propuesto por el Gobierno y pactado con los sindicatos y la patronal. «Quien vota no son los sindicatos ni la patronal, son los diputados», ha advertido. Aragonès ha recordado al PSOE y a Unidas Podemos que lo que plantearon en un primer momento fue la «derogación» de la ley del PP y que lo que ahora proponen es una «reforma de la reforma». «Somos ambiciosos», ha recalcado. «El Gobierno no puede estar siempre con la historia de que viene el lobo», ha dicho, amenazando con tumbar la votación. Entre otras cuestiones, ha reclamado que la reforma incluya la recuperación de la competencia autonómica que tenía la Generalitat para gestionar los expedientes de regulación (ERE)

Como en la conferencia de ayer en Madrid, Aragonès ha vuelto a presionar al Gobierno para que ponga una propuesta sobre la mesa para resolver el conflicto catalán. Ha reconocido que los contactos con el Gobierno son «permanentes» y sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo ha insistido en que le preocupa más el contenido que la fecha. La previsión inicial era que la cita tuviera lugar en el mes de enero, pero el presidente del Ejecutivo ya ha dejado claro en un par de intervenciones que en estos momentos prioriza la gestión de la pandemia. Las elecciones de Castilla y León también suponen un obstáculo añadido.

El Govern ha asumido que la reunión, sería la tercera, no será inminente y está centrando todos sus esfuerzos en que la cita tenga contenidos concretos, que vaya más allá de que cada uno exprese su voluntad de seguir dialogando. «¿Cuál es la propuesta del Gobierno?», ha preguntado. La agenda del reencuentro no es suficiente, ha avisado. «Se trata de un conflicto de soberanía», «la voluntad de autogobierno de Cataluña no ha sido reconocida», la lamentado y ahí es donde el Govern entiende que se debe poner el foco de las propuestas, más allá de que los indultos o las inversiones en Cercanías sean «relevantes». «El Gobierno cometería un error histórico si no aprovecha esta oportunidad para resolver el conflicto político», ha advertido, admitiendo que las dos partes han arriesgado con la mesa. La coyuntura política es favorable, ha avisado y la oportunidad a su juicio es «histórica», porque en el futuro «pueden cambiar las mayorías». La sociedad catalana ve con escepticismo el diálogo con el Gobierno, según ha afirmado, pero Aragonès se ha mostrado dispuesto a seguir por este camino al menos hasta las elecciones generales, prevista en 2023. «Tenemos hasta el final del periodo, hasta las elecciones generales, para explorar la posibilidad de una negociación», ha afirmado.

La propuesta del Govern, ha reiterado, es un referéndum sobre la independencia y la amnistía para los encausados por el 'procés'. Ha evitado hablar de un plan B si fracasa el diálogo, pero sí avisa que el independentismo seguirá defendiendo su proyecto y que no va a renunciar a su proyecto republicano.

Sobre las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo, que vinculó los atentados del 17-A en la Rambla y Cambrils al CNI, Aragonès ha pedido transparencia, aunque ha admitido que duda de la credibilidad del expolicía. «Pero lo que dijo es muy grave», ha reiterado, para justificar la petición de explicaciones al Gobierno. Eso sí, ha recalcado que «no acusa a nadie», como sí están haciendo algunos sectores desde la filas del indepedentismo, abonados a una teoría de la conspiración del CNI para atacar al secesionismo.