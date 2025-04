Aragonès no acudirá a la manifestación independentista de la Diada El president confirma su ausencia entre críticas a la ANC por plantear un 11-S contra los partidos nacionalistas y no contra el Estado

cristian reino Barcelona Viernes, 2 de septiembre 2022, 11:48

La que se presentaba como la Diada de la discordia acabará siendo también la de las ausencias. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no participará este año en la manifestación independentista que organizan la ANC y Òmnium Cultural con motivo del 11-S. Aragonès llevaba días deshojando la margarita y finalmente se ha decantado por dar plantón a las entidades nacionalistas, según confirmaron ayer fuentes de su entorno, desde el argumento de que no considera coherente acudir a una protesta que este año pone el foco de la crítica en los partidos independentistas catalanes y en el Govern y no contra el Estado español. La presidenta de la ANC, en Ara, afirmó que la ausencia del president demuestra que no quiere culminar la secesión. «No vamos contra nadie, pero no avalamos el autonomismo», dijo.

Aragonès sí participó el año pasado, la primera vez que acudía como presidente de la Generalitat, y lo hizo junto a la cúpula de su partido, rodeado de consejeros y muy protegido por la seguridad. Hubo pitos, abucheos e insultos. Junqueras, que había sido indultado unos meses antes, también recibió lo suyo. Hay una parte del independentismo que considera que Aragonès, el Govern y ERC han renunciado a la secesión. Les acusan de haberse rendido a través de la mesa de diálogo.

La ausencia del jefe del Ejecutivo catalán es una prueba más del clima crispado que hay en el movimiento y de la enorme división. Hay fractura entre ERC y Junts y en el Govern. La hay en el seno de Junts, entre el independentismo institucional y el de la calle. El anuncio de Aragonès llega en plena pugna entre ERC_y Junts por el caso Borràs y días después de que los postconvergentes le lanzaran un ultimátum para que ponga rumbo hacia la secesión y le amenazaron con salir del gobierno.

La respuesta de Junts al plantón fue marcar perfil propio y anunciar que todos sus consejeros en el Gobierno catalán sí estarán en la manifestación. Igual que los dos líderes del partido, Laura Borràs y Jordi Turull. ERC, ante las críticas, salió al paso y también confirmó su presencia, pero de momento solo con Carme Forcadell. «Nos gustaría que cualquiera que organiza una manifestación lo haga a favor de la independencia y no en contra de los independentistas», reprocharon los republicanos. En la CUP aún no tienen muy claro si asistirán. De momento, se han sumado a una convocatoria alternativa. Los dirigentes políticos que acudan, no obstante, lo harán en tercera fila (así lo decidió la ANC en 2019) y sin derecho a intervenir en los parlamentos finales.

El lema de este año de la manifestación de la Diada, que cumple su décimo aniversario, es «volvamos para vencer. Independencia». La ANC «lamenta la inacción de los partidos por haber abandonado el camino hacia la independencia». Y presiona, fijando un calendario para la secesión (2025) y reivindica la fuerza de la gente como la «única que puede liberar al país». «Debemos pasar por delante de los partidos si siguen sin hacer efectiva la independencia», advierte la ANC.

El carácter antipartidos y antipolítico que ha adoptado una parte del independentismo, que ve en las formaciones un freno para sus aspiraciones, es lo que lleva a Aragonès a no acudir a la manifestación, pero sí encabezará los actos institucionales.

Encerrona en la protesta

Luego está el cálculo político. Ganaba poco yendo, porque los titulares se los iba a llevar la pitada contra él. El independentismo más radical le estaba preparando una encerrona. Este sector ya boicoteó el acto de homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas. El año pasado, escuchó abucheos e insultos y el clima crispado invita a pensar que este año la bronca podía ser mayor. No es, en cualquier caso, el primer presidente independentista que se ausenta de la cita que mide la temperatura del movimiento independentista. Artur Mas causó baja en todas las Diadas mientras fue jefe del Ejecutivo (del 12 al 15).

