Aragonès advierte a Sánchez de que está «dinamitando» la vía de diálogo

Segundo aviso consecutivo de ERC al Gobierno alertando de que la estabilidad de la legislatura está en serio peligro. Si Gabriel Rufián amenazó el martes al Gobierno con que «puede cargarse» su mandato si no mueve ficha para resolver el 'caso Pegasus', Pere Aragonès advirtió ayer al presidente del Gobierno de que con su modo de gestionar el escándalo del espionaje está «dinamitando» la vía de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat. Y lo hizo, además, en un contexto relevante: aprovechó su intervención en las jornadas inaugurales del Círculo de Economía -un foro económico que siempre adquiere un enfoque político y que hoy contará con el Rey y mañana, con la presidenta de la Comisión Europea y el propio Pedro Sánchez, para redoblar la presión sobre el jefe del Ejecutivo español.

Mientras los empresarios pedían realismo y pragmatismo, así como estabilidad política y seguridad jurídica, Aragonès les trasladó que la legislatura puede «cambiar de rumbo» en lo que se refiere a las relaciones entre las dos administraciones. Los empresarios son poco amigos de la incertidumbre: de hecho, en la nota de opinión que han elaborado para estas jornadas llaman al Gobierno y al PP a aparcar sus diferencias y a acordar una especie de reedición de los Pactos de la Moncloa a fin de afrontar la crisis que se deriva de la guerra de Ucrania. El mundo económico cree necesaria la «unidad» de las instituciones, partidos y agentes sociales, tanto en Cataluña y como en el conjunto de España. Aragonès, en cambio, les estaba ofreciendo justo lo contrario: vuelta al enfrentamiento entre administraciones.

Si no hay «punto de inflexión» y la Moncloa no depura responsabilidades, el Gobierno debe saber que ya no podrá contar con ERC para aprobar sus decretos y leyes, como pasó el jueves pasado con el plan anticrisis. «La estabilidad se ha de cuidar» y«ERC irá analizando caso a caso» en las votaciones en el Congreso, avisó. Eso sí, también admitió que ya sabe cuál es la alternativa al actual Gobierno socialista. Y no es del agrado de los republicanos.

Espionaje «bueno y malo»

A pesar de la revelación por el Gobierno el lunes de que Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados con Pegasus, el Govern no afloja en su encontronazo con el Ejecutivo. A su juicio, la Moncloa no está gestionando con el mismo celo el espionaje que afecta a Sánchez y a Robles y el que han sufrido 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos. «No puede haber un espionaje bueno y justificable y otro malo e injustificable», censuró Aragonès.

Si bien el CNI apunta ya a los servicios de inteligencia de Marruecos como posibles autores del espionaje al Gobierno, el Govern mantiene el foco sobre los servicios secretos españoles como responsables de haber espiado a los dirigentes nacionalistas. Y reclama la cabeza de la directora del CNI.

El Govern confirma que dos exconsejeros fueron espiados El Gobierno catalán confirmó ayer que la exconsejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el exconsejero de Política Territorial, Damià Calvet, así como el jefe de gabinete del vicepresidente, Iván Monforte, también fueron esspiados con el programa Pegasus. «Creemos que habrá más nombres», afirmó el vicepresidente Jordi Puigneró. La lista de Citizen Lab reveló 65 dirigentes nacionalistas vigilados.