«Apoyaríamos la investidura de Casado como lo hicimos con Sánchez»

El escaño de Tomás Guitarte (Cutanda, Teruel, 1961) fue una de las sorpresas electorales el pasado 10-N. El diputado de Teruel Existe persigue ahora, junto al resto de asociaciones de la España Vaciada, formar un grupo propio en el Congreso con el que seguir dando pasos en favor del reequilibrio territorial del país.

–¿El pragmatismo es su divisa política?

-Es una de ellas. Los ciudadanos lo que quieren es que se resuelvan los problemas, no que estos se utilicen constantemente para buscar el enfrentamiento o la confrontación ideológica. En esa búsqueda de soluciones a los problemas reales es donde hacemos más hincapié.

-¿Está satisfecho con lo conseguido para Teruel tras apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez?

–Sí. Cuando decidimos presentarnos una de las principales causas tenía que ver con que veníamos de un proceso electoral fallido donde se fue incapaz de constituir un gobierno, algo que nos hastiaba porque tenemos problemas que requieren un Ejecutivo cuanto más estable mejor. Dijimos que apoyaríamos al que fuese capaz de concertar entorno a su persona mayores apoyos.

-¿Haría lo mismo con Pablo Casado si el PP gana las elecciones?

-Sí, sí. Somos un movimiento transversal. Queremos serlo y hacemos lo posible por serlo. Apoyaríamos en una situación similar a Casado. Lo que queremos son gobiernos estables que asuman la problemática que denunciamos y que asuman caminar para resolverla porque es un problema de varias legislaturas, de décadas incluso.

-El PP sostiene que Teruel Existe y otras candidaturas de la España Vaciada son la marca blanca del PSOE

-Quien afirma eso desconoce la realidad. Cualquier aragonés podría informarle del enfrentamiento del Gobierno socialista de Aragón contra Teruel Existe. Estas plataformas plantean como objetivo, no solo el problema concreto de su ámbito territorial, sino la corrección del modelo de desarrollo seguido hasta ahora. Somos un proyecto independiente del PSOE, de Podemos o de cualquier otro.

-Dicen que estuvo amenazado y escondido antes de la votación de la investidura de Sánchez. ¿Es cierto? ¿Quién le amenazó?

-Los autores fueron muchos, fue una presión masiva. Venía de formaciones de ámbitos ideológicos de la extrema derecha. Algunos de los autores incluso se arrepintieron después y nos pidieron disculpas.

-¿Cómo es su relación con los nacionalistas e independentistas?

-Cordial, incluso con la gente con la que puedes tener más discrepancias. Nosotros defendemos un modelo distinto del suyo. La mayoría de estos territorios –los de la España Vaciada– luchan por sobrevivir, mientras que los movimientos nacionalistas se han dado en regiones con desarrollo. Nosotros estamos en una fase previa, la de luchar para comer.

-¿A qué atribuye la inquina que les profesa Vox?

-Me sorprende. En el momento de la investidura lo atribuí a que quizá nos veían como el elemento más débil al que presionar. También puede haber una especie de competencia por el votante del ámbito rural. En Teruel, nuestra presencia hizo que Vox no creciese como en otros territorios. No lo entiendo. Es especial fijación con Teruel Existe.

-¿Ve factible, como auguran algunos estudios, que el conjunto de plataformas de la 'España Vaciada' llegue hasta los 15 escaños en unas generales?

-No lo sé. Somos realistas. En la tercera Asamblea General que se hizo en septiembre en Priego (Cuenca) decidimos crear una herramienta de participación política para concurrir a los próximos procesos electorales, y es lo que estamos haciendo. Para nosotros es importante formar un grupo parlamentario propio en el Congreso y en el Senado.

-¿Formaría parte 'Teruel Existe' de una candidatura única de estas asociaciones?

-Claro, Teruel Existe es parte esencial. En las tres asambleas se ha acordado que los parlamentarios de Teruel Existe son la representación de la España Vaciada en las instituciones. Ahora aspiramos a que bajo ese nombre tengamos grupo parlamentario. La España Vaciada se creó para corregir un modelo que ha traído un proceso de vaciamiento de población y recursos. Por eso, quien dice que podemos ser movimientos cantonalistas o localistas no nos conoce nada.

-¿Son progresistas o conservadores, o son de donde son?

-Hay opciones más progresistas, más conservadoras. Pero todos estamos de acuerdo con la urgencia que denunciamos. Cuando acudes a un incendio, no te preguntas si tu vecino es de izquierdas o es de derechas. Estamos en una situación de emergencia para muchos territorios y todas estas plataformas están siendo capaces de dejar en segundo plano su posición partidista o personal para poner en primer término la lucha por solventar este problema.