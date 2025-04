Aparecen cuatro cadáveres en una vivienda del centro de Toledo Se trata de tres hombres y una mujer que no presentaban signos de violencia, por lo que podrían haberse intoxicado

J. M. L Toledo Martes, 19 de marzo 2024 | Actualizado 20/03/2024 14:45h.

Hallazgo macabro de cuatro cadáveres, todos ellos entre los 50 y 60 años de edad, en una vivienda del casco histórico de Toledo. Los cuerpos no presentaban signos de violencia, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, por lo que se cree que podrían haberse intoxicado monóxido de carbono provocada por la mala combustión de una estufa de gas butano. Es la principal hipótesis que manejan las autoridades competentes. No obstante, la Policía Nacional sigue investigando las circunstancias de este suceso, aunque apenas se tienen datos del mismo por el momento, más allá de que no se tenían noticias de uno de los fallecidos desde al menos el viernes pasado, según había denunciado por teléfono pasadas las ocho de la tarde de este martes uno de sus allegados -compañero de trabajo- ante los agentes ante su aparente desaparición.

Fue ese mismo día, 15 de marzo, cuando los vecinos vieron por última vez a todas las personas que convivían en el domicilio. A última hora del martes, los bomberos accedieron a la vivienda, tras la llamada de aviso, rompiendo una de las ventanas desde un patio interior. Así pudieron abrir la puerta para que entraran agentes de la Policía Nacional y la Policía Local y un médico de urgencias que sólo pudo certificar el fallecimiento de las cuatro personas.

Las víctimas son tres hombres y una mujer. La última es una mujer española de 46 años y los varones son: un español de 56, otro de nacionalidad española aunque nacido en Reino Unido de 58 años y un rumano de 64. Los tres, según han señalado desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, residían en la misma casa subarrendada en las que los agentes hallaron sus cuerpos. La vivienda, que estaba siendo registrada por los especialistas de la Policía Científica, está situada en el número 12 de la Cuesta de Santa Leocadia de la capital castellanomanchega, según informaron desde la Delegación del Gobierno.

Las mismas fuentes añadieron que los cuerpos estaban dispuestos en tres habitaciones distintas del piso, dos juntos en una de ellas y los otros dos por separado, en este caso uno sobre un colchón. Asimismo, no presentaban signos aparentes de violencia, ni tampoco se apreciaba un desorden especial en la vivienda que diera pie a pensar que podía haberse producido antes algún tipo de altercado violento. En todo caso, las hipótesis sobre las causas de las cuatro muertes siguen abiertas todavía y no se descarta ninguna línea de indagación.

En estado de descomposición

Según algunos vecinos de la zona, en el inmueble solo vivía aparentemente una persona -sería, a priori, el trabajador cuya desaparición fue denunciada por un compañero- y para acceder al mismo tuvieron que intervenir los bomberos. Una vez dentro, según fuentes de la investigación, los agentes comprobaron que algunos de los cadáveres presentaban signos de avanzado estado de descomposición -sobre todo el de la mujer-, mientras otros parecían llevar sin vida solo unas horas, aunque estos extremos solo podrán ser comprobados cuando el juez de guardia ordene su levantamiento y se puedan realizar las autopsias correspondientes.

En interior del piso no había signos de desorden y tampoco se han hallado indicios de violencia en los cuatro cadáveres, que se encontraban en estado de descomposición, según han señalado desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Por este motivo, los agentes creen que podrían haber muerto la pasada semana. En cuanto a su identidad, se desconoce y se espera determinarla en los próximos días ya que ninguno de ellos llevaba encima documentación personal. Los cuatro cadáveres permanecen en el Instituto Forense de Toledo.

Ampliar El equipo de forenses se prepara para acceder a la vivienda y recoger los cadáveres. Efe

El suceso ha causado una gran conmoción en esta zona del casco histórico de Toledo. Se encuentra normalmente muy concurrida, ya que cuenta con varios locales de hostelería y además en sus proximidades se ubican la Diputación Provincial y la iglesia parroquial de Santa Leocadia. Hasta el lugar de los hechos se trasladó también el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez Romo, para interesarse por lo ocurrido. Una vez allí se mostró ante los medios «consternado» por lo ocurrido y pidió «dejar trabajar a los profesionales» para esclarecer estos trágicos hechos.