Un antidisturbios denuncia a una independentista por agresión sexual por un beso no consentido el 1-O

Un miembro de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) que formó parte del despliegue del Ministerio del Interior para impedir la votación ... en los colegios durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha denunciado por un delito de agresión sexual a unas de las mujeres que trataron de impedir el acceso de los agentes a uno de los recintos de votación por darle un beso no consentido durante una de las intervenciones en la ciudad de Barcelona. El funcionario, que a su vez está procesado por las cargas durante la consulta secesionista de hace casi seis años, en su demanda ha incluido como prueba de cargo un vídeo de una cadena extranjera en el que se aprecia el beso con claridad en las imágenes en el minuto 1:33.

La denuncia fue presentada este lunes por el funcionario ante el juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, precisamente el órgano judicial que el pasado enero procesó a 45 policías nacionales (entre ellos al agente ahora demandante) por las cargas durante el 1-O. Ese juzgado es el único que mantiene viva una investigación sobre los incidentes de aquel domingo, después de que el resto de la decena de procedimientos abiertos contra los policías y guardias civiles que intervinieron el 1-O para impedir la consulta ilegal hayan sido archivados.

En su escrito, el funcionario relata que él formó parte del despliegue contra el 1-O en Barcelona y que la supuesta agresión sexual tuvo lugar frente al colegio electoral que se había montado en los Servicios Centrales del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, en Vía Augusta 202, y donde los independentistas se concentraron para evitar la intervención de los agentes del CNP.

En ese escenario de gritos y empujones –y en el que los independentistas denunciaron que se produjeron hasta seis heridos- el policía asegura que en un momento dado «una persona desconocida y de manera sorpresiva, inapropiada, repentina y no consentida me da un beso en la boca».

El agente en su demanda se muestra prolijo en detalles. «En ese momento (el del beso) se acababa de intervenir las urnas electorales en dicho centro y -mientras se iniciaba el repliegue de los funcionarios actuantes entre gritos, insultos, agresiones y vejaciones- una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta, y al observar que una cámara estaba próxima a ambos, me agarra con ambas manos del cuello y del casco antidisturbios que portaba, inmovilizándome sorpresivamente y acercando mi cabeza a la suya para, posteriormente, besar mi boca con la suya».

«Ánimo libidinoso»

El funcionario explica en su denuncia por qué no actuó entonces. «Todo ello –recuerda- ocurrió en un ambiente de extrema violencia». Y, según el funcionario, la mujer, más allá del «ánimo libidinoso que le pudo complacer el hecho», buscaba una «reacción en mi persona que sirviera de desencadenante de una situación de violencia generalizada».

Por ello, afirma el UIP, «mi reacción, además de asco, fue de contención ante la extrema violencia que vivíamos en cada colegio y en ese en concreto». Insiste el funcionario, que al ser su prioridad no querer dar una «respuesta brusca al abuso que pudiera desencadenar una situación de riesgo aún mayor» para los policías no pudo «zafarse» de aquel beso no consentido.

En su denuncia, el policía reclama al juez como primera «diligencia de investigación» la «identificación de la demandada». Para ello el funcionario ha aportado el juzgado un vídeo de 7 minutos y 38 segundos de una de las conexiones en directo el 1-O del canal de noticias en árabe Al Jazeera y en el que se aprecia de forma nítida el beso denunciado. El antidisturbios, además, como medida cautelar pide al juez que imponga a la mujer un alejamiento de 1.000 metros respecto al denunciante y la prohibición de comunicarse con el agente por cualquier medio.