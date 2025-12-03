HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristóbal Montoro Efe

Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

La Fiscalía insiste en que los indicios apuntan a que las gasistas pagaron a Equipo Económico por su influencia en Hacienda para conseguir normativas favorables

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:43

Comenta

Anticorrupción rechaza de plano dar carpetazo al 'caso Montoro'. Es más, en un escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, ... Rubén Rus, la Fiscalía da un serio espaldarazo a esta causa, negando que se trate de una investigación de carácter «político», como insinúan algunas de las defensas, y remarcando que en la investigación hay ya indicios de que «grave corrupción».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  3. 3

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  6. 6 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  9. 9

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Anticorrupción rechaza archivar el 'caso Montoro': «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»

Anticorrupción rechaza archivar el &#039;caso Montoro&#039;: «Son actuaciones graves de corrupción que no entienden de ideología»