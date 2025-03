Vox se reafirma y agita el fantasma de la ruptura en el Gobierno de Castilla y León

Javier Arias Lomo Martes, 17 de enero 2023, 12:38 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

La polémica sobre el aborto en Castilla y León no se detiene y amenaza con seguir recrudeciéndose aún más. Esta misma mañana Vox ha amenazado ... con romper el Gobierno de coalición en Castilla y León si el PP no «cumple el acuerdo» que posibilitó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El secretario general de la formación derechista, Ignacio Garriga, ha afirmado en una entrevista en RTVE de Cataluña que «revisarán» si continúan formando parte del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en caso de que no salga adelante dicho protocolo antiabortista -por el que se pretende ofrecer a las mujeres embarazadas escuchar el latido fetal y someterse a una ecografía 4D-. «Exigiremos que se cumpla el acuerdo. No daremos ni un paso atrás con lo acordado», ha aseverado.

Garriga traslada la presión al PP después de que ayer el presidente Mañueco asegurase que el protocolo vigente en la actualidad no va a sufrir «modificación alguna» y de que el Gobierno central ya haya anunciado que llevará al Constitucional si se hace efectivo. «El consejero de Sanidad [del PP] emitirá la orden [para que se aplique ese protocolo] en las próximas horas», ha llegado a decir el dirigente de Vox. Noticia Relacionada El Gobierno envía a Mañueco otro requerimiento preventivo y amaga ahora con ir al Constitucional Desde Vox sostienen «no comprender» el revuelo generado por una medida que, a juicio del secretario general del partido, solo pretende que la mujer embarazada tenga más información y en ningún caso obligarle a seguir adelante con el embarazo. Se trata de la primera amenaza pública de ruptura de la coalición que los de Santiago Abascal realizan desde que la semana pasada estallara la crisis en el Ejecutivo castellanoleonés. Giro a la izquierda del PP El portavoz parlamentario de Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, también ha comparecido esta mañana en el Congreso y matizado que «revisar el pacto y romper el Gobierno son cosas distintas». «No es una novedad que el PP firme cosas y después se desdiga de ello«, ha asegurado tras apuntar que si finalmente el protocolo no sale adelante »será consecuencia de la influencia que tiene la izquierda en ellos y del miedo que tienen que esa izquierda les ataque«. Espinosa de los Monteros ha hablado «de un giro a la izquierda del PP» a la hora de explicar la polémica generada por el protocolo sobre el aborto en Castilla y León. «Si el PP quiere virar a la izquiera está bien, pero conviene que hablen con ellos antes». El portavoz, al igual que Garriga, ha afirmado que «espera que la orden se emita en las próximas horas o próximos días» y que si hay alguien que ha quedado desautorizado es el presidente Mañueco. «Siento mucho que el señor Borja Sémper haya tenido que corregir al señor Mañueco», ha apuntado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

España