ERC amenaza a PSC y Junts por los presupuestos catalanes

Cristian Reino Barcelona Lunes, 19 de diciembre 2022, 15:38 Comenta Compartir

El Govern sigue sin encontrar una mayoría suficiente para aprobar sus presupuestos del año que viene. La semana pasada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la líder de En Comú Podem, Jéssica Albiach, firmaron un acuerdo presupuestario. Pero Aragonès aún está lejos de la mayoría y precisa que PSC o Junts se sumen al pacto. La intención del Gobierno catalán es aprobar las cuentas en el consejo ejecutivo cuando haya cerrado un acuerdo con PSC o Junts. Pero ante la dificultad de llegar a un entendimiento, ERC ha amenazado este lunes con empezar a tramitar las cuentas sin las mayorías aseguradas. «¿A qué más esperamos? Se ha hecho un buen trabajo y es momento de concretar acuerdos. Es evidente que, si seguimos así, el Govern deberá pensárselo», ha advertido este lunes la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, tras la reunión semanal de la ejecutiva republicana. Esquerra cree que ya no quedan «escollos insalvables» en la negociación y ha acusado a PSC y Junts de querer «dilatar» las conversaciones para «hacer daño al Govern».

La negociación presupuestaria en Cataluña ha entrado en el terreno de las amenazas. Porque el PSC avisa a los republicanos que si el Govern aprueba las cuentas sin un acuerdo previo, presentará una enmienda a la totalidad. PSC y ERC chocan por dos cuestiones que los socialistas han puesto sobre la mesa y que los republicanos consideran que son extrapresupuestarias. Son el proyecto turístico y de ocio Hard Rock, junto a Port Aventura, en Vilaseca (Tarragona), que defiende el PSC y rechaza ERC, y la ampliación del aeropuerto de Barcelona, al que se oponen los de Oriol Junqueras. Junts, por su parte, ha dicho que el acuerdo está lejos.

La cuestión es que al Govern, que hasta hace bien poco iba muy lento en las conversaciones, porque priorizó el acuerdo con el PSOE sobre el Código Penal y sobre los Presupuestos Generales del Estado, ahora le han entrado las prisas. El Gobierno catalán celebra mañana su último consejo ejecutivo y por tanto ya no podría aprobar el proyecto de las cuentas hasta el día 3. El Parlament, por su parte, no reactivará la actividad hasta el 16 de enero y en consecuencia la tramitación se ralentizaría.

ERC y PSC negocian sobre las cuentas pero mantienen además estos días un encendido cruce de reproches a cuenta del referéndum. Socialistas y republicanos podrían acabar siendo socios presupuestarios pero al mismo tiempo serán adversarios electorales en las municipales. El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusado este lunes a ERC de cobardía política por no decir la verdad a sus votantes y explicarles que no habrá un referéndum sobre la independencia. «Quizá a quien le falta coraje es al PSC, que no escucha a sus propios votantes y a los que piden votar», según ERC. »Los conflictos políticos de raíz soberanista se deben solucionar con urnas y a través de un referéndum. Que decidan libremente los ciudadanos sin violencia policial«, ha afirmado Vilalta. »Alguno ha descubierto hoy que ERC es independentista«, ha señalado. Les falta »coraje para decir que no habrá un referéndum de autodeterminación», según ha asegurado Illa en 20 Minutos. A su entender, en la mesa de diálogo los independentistas acordaron aceptar el marco de la Constitución.