Almeida ve «raro» que la Fiscalía «sólo investigue al Ayuntamiento y a la Comunidad»

Javier Arias Lomo Viernes, 15 de abril 2022, 13:32 | Actualizado 17:24h. Comenta Compartir

José Luis Martínez-Almeida ha puesto el foco esta mañana en la Fiscalía y ha asegurado que ve «raro» y le suena «un tanto extraño» que el Ministerio Público «sólo investigue al Ayuntamiento y a la Comunidad», administraciones ambas gobernadas por los populares.

El alcalde madrileño ha contestado así a la prensa antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli después de que 'El Confidencial' haya publicado este viernes que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, firmó en noviembre un decreto para ampliar un máximo de un año más las pesquisas por las comisiones millonarias en la compra de material sanitario.

Almeida se pregunta si ninguna otra administración será investigada por la Fiscalía. «Si la fiscal general decidió que había que prorrogar pues decidió que había que prorrogar. A mí lo que me extraña de la Fiscalía es que sólo investiga al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. ¿La Fiscalía de verdad no va a investigar a ninguna otra Administración? ¿No va a investigar a ningún otro gobierno que no sea del PP?», se ha preguntado el primer edil madrileño.

A Almeida le suena «un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones en circunstancias muy complicadas». «Y da la casualidad que la fiscalía, no sé por qué, no se me ocurre más que, ¿de quién depende la Fiscalía? Porque si sabemos responder sabremos responder a por qué sólo se investiga tanto los contratos de Ayuntamiento y Comunidad», ha planteado.

«El Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad»

El alcalde ha subrayado que, independientemente «de quién depende la Fiscalía», esta «después de 17 meses de investigación dice que el Ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, que exonera de cualquier tipo de irregularidad al Ayuntamiento, a cualquier persona que trabaje en el Ayuntamiento».

«Pero la izquierda decide que hay que ignorar a la Fiscalía y hay que atender a lo que ellos dicen. ¿Por qué? ¿Por qué piden las responsabilidades al Ayuntamiento que no pide la Fiscalía? ¿O es que la izquierda cree que tiene más elementos de juicio que 17 meses de investigación y 3.000 folios de diligencias previas? La Fiscalía dice que no hay responsabilidad del Ayuntamiento, en todo caso son dos golfos que han estafado al Ayuntamiento», ha subrayado Martínez-Almeida.