Alerta en el aeropuerto de Barcelona por una fuga radiactiva en un avión

La Generalitat ha activado este martes la alerta por fuga radiactiva en el Aeropuerto de El Prat. La terminal 1 de la infraestructura barcelonesa ha ... sido acordonada en un perímetro de seguridad por el vertido de un paquete con material médico que contiene sustancias radiactivas, en principio, de baja intensidad, según Protección Civil del Govern.

El material iba en la bodega de un vuelo, que realizaba el viaje de Zúrich a Barcelona, que acababa de aterrizar. Alrededor de las 10.20 horas, el aeropuerto ha activado la alarma general, y desde Protección Civil se han puesto en marcha los dos planes de emergencias y se ha coordinado la actuación de los operativos y responsables de realizar las comprobaciones en el paquete, que se encontraba dentro de la bodega del avión. Cuando iban a retirar las maletas, los operarios han comprobado que la caja de cartón exterior que lo protegía estaba dañada.

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha detallado que los pasajeros han sido aislados en dependencias de la terminal barcelonesa por la presencia de un producto radiactivo en la bodega del avión. Han sido aislados por prevención por si hubieran tenido contacto con el material, ha señalado, si bien ninguna persona ha resultado afectada y no hay daños personales. El servicio de emergencias médicas se ha desplazado a la zona y no ha tenido que atender a ninguna persona. A las 13.30 horas, el operativo de alerta ya ha sido desactivado cuando se ha comprobado que no había peligro.

El avión provenía de Suiza con un total de 127 pasajeros y cinco tripulantes que ya se habían marchado, y en el avión ya estaban los pasajeros que debían salir del aeropuerto hacia su destino. Estos pasajeros se han mantenido en cuarentena en un principio en el avión y más tarde han sido trasladados a una sala del aeropuerto a la espera de que puedan seguir su trayecto una vez se hagan todas las comprobaciones médicas.

Aena ha informado que la operativa aeroportuaria no es ha visto afectada.