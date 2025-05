Alejandra Jacinto abandona Podemos para volver a la abogacía

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 2 de octubre 2023, 16:34 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

La excandidata de Podemos en la Comunidad de Madrid y miembro de la Ejecutiva del partido morado, Alejandra Jacinto, ha comunicado este lunes a la secretaria general, Ione Belarra, que deja todos sus cargos en la formación y abandona la política para volver a su actividad profesional como abogada especializada en el derecho a la vivienda. «Ha sido un orgullo formar parte de la dirección de Podemos. Nos seguiremos encontrando defendiendo el derecho a la vivienda y las causas justas», publicaba después en sus redes sociales en un mensaje acompañado de un comunicado-.

Jacinto, de 34 años, fue el fichaje estrella de Pablo Iglesias para las elecciones autonómicas madrileñas de 2021 y también fue elegida por Yolanda Díaz como portavoz del área de Vivienda en Sumar de cara a las últimas generales. El 23-J concurrió en el puesto número 15 en las listas de la coalición de izquierdas por la circunscripción de Madrid, pero no logró obtener su acta de diputada.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la abogada expresa que Podemos va a emprender en los próximos tiempos una «renovación organizativa y programática», que aprecia «oportunos y necesarios». Y «más allá de las lógicas y necesarias discrepancias que deben existir en toda organización», entiende que Podemos y su militancia «siguen siendo uno de los ingredientes imprescindibles para que sea posible el avance democrático en España».

«Un duro golpe»

Por otro lado, desgrana que las «dinámicas internas de los partidos y coaliciones son necesarias» para su funcionamiento democrático, en alusión a Podemos y Sumar, pero «no deben ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada que debe ser construida entre todas, todos los días, desde muchos lugares».

Jacinto también reconoce que no haber logrado representación en Madrid para Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 28-M fue un «duro golpe». La lista que encabezaba no logró superar el umbral del 5% de los votos, por lo que no pudieron entrar en la Asamblea madrileña.

Temas

Podemos