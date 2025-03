Alegría defiende la «tolerancia cero» del PSOE ante la corrupción

«Tolerancia cero ante la corrupción y los corruptos vengan de donde vengan, sean quienes sean». La sombra del 'caso Koldo' se coló este ... domingo en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Euskadi a las elecciones autonómicas que se celebran el 21 de abril donde la ministra Pilar Alegría defendió los «principios inquebrantables» del partido socialista. «Siempre vamos a colaborar con la Justicia», recalcó.

La titular de Educación participó en Barakaldo en la puesta de largo del candidato a lehendakari, Eneko Andueza, y los cabezas de lista por Gipuzkoa y Álava. Alegría, siguiendo el guion de Pedro Sánchez este sábado en el consejo de la Internacional Socialista y su «el que la hace, la paga, caiga quien caiga», no se referió expresamente al que fuera asistente del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalo pero sí ondeó la bandera de la transparencia de su partido. «El PSOE no se esconde, da la cara. Es un partido con ética y con principios. El partido socialista está lleno de gente honesta, implacable ante la corrupción», incidió.

En una campaña en la que «se van a dedicar a generar ruido y mentiras», auguró, Alegría insistió en el argumento de que su Gobierno «llegó con el máximo compromiso por la transparencia, contra la corrupción y ese principio sigue estando firme como el primer día».

Asimismo, lanzó un mensaje directo al PP, asegurando que al PSOE nunca le va a dar lecciones un partido «que sigue tomando decisiones desde una sede pagada con dinero B». «Nunca vamos a tener que destruir a martillazos los ordenadores ni a generar tramas de espionaje para espiar a nuestros adversarios políticos», remachó.

Carmen Fúnez, vicesecrataria de Organiación del PP. ep

El chantaje de Ábalos

Mientras en el PSOE se intenta capear el temporal, en el PP acusan a Sánchez de ceder al chantaje de Ábalos. En palabras de la vicesecretaria de Organización de los populares, Carmen Fúnez, el jefe del Ejecutivo no se atreve a exigir el acta de diputado a su exnúmero tres por temor a que éste haga caer al Gobierno con supuestas revelaciones.

«Sánchez cedió ante Carles Puigdemont y ahora lo hace ante Ábalos», señaló la dirigente conservadora durante un acto en Guadalajara.