Polarización y giro

La llegada de Vox a los gobiernos autonómicos y municipales se ha convertido en un ejercicio aparentemente 'normal', pero que encierra sus contradicciones democráticas. El ... PP juega a los equilibrios y los contrapesos en relación con la ultraderecha, aunque lo que se dirime es un juego alrededor del marco cultural del populismo extremista. En la Comunidad Valenciana utiliza el número de votos para justificar que haya dado luz verde a un rápido Gobierno de coalición. Allí y en Baleares los populares han hecho propio el marco ideológico de la extrema derecha. Es lo que ha ocurrido en numerosos ayuntamientos de España en los que el pacto PP-Vox ha desplazado a los alcaldes de izquierda y ha tomado decisiones de calado ideológico. En numerosos sitios se han suprimido las concejalías de Igualdad, sustituidas por delegaciones de Familia. En los últimos días los consistorios de Huelva, Valladolid, Toledo, Burgos, Talavera de la Reina, Orihuela y Elche han tomado la delantera en esta 'operación Reconquista'. Y en otros, por ejemplo en Barcelona, los socialistas sacan la Alcaldía gracias al PP y los comunes. Una de cal y otra de arena. Versatilidad con fábrica Feijóo.

¿Quiere decir que estamos ante un giro irreversible? Está por ver. La negativa de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, a aceptar un pacto de Gobierno ha descubierto un emergente valor regional en el seno del PP, pero a la vez ha proporcionado munición a quienes sospechan de los lastres que implican acuerdos con los de Abascal. Los argumentos de Guardiola son expresos y elocuentes. No a la posición del Vox negadora de la violencia de género; no a las políticas de desprecio hacia los inmigrantes y no a las estrategias que intenten tapar las banderas LGTBI.

Por eso el divorcio de Extremadura puede ser mucho más que un desencuentro: es una fractura que pone de relieve dónde está el problema y dónde puede abrirse una brecha de credibilidad. En las generales la ciudadanía pondrá y quitará razones y permitirá mayorías. El factor Vox ya no es una amenaza potencial. Ahora condiciona las legislaturas con la fuerza de sus votos. Ha puesto y ha quitado alcaldes y gobiernos municipales y ha imprimido un giro reaccionario a ciertas políticas. Y el listado de sus medidas van al corazón mismo del pensamiento conservador. Se podrá argumentar que eso no da el mismo miedo que en 2019, pero sí que incomoda a una parte liberal del PP, por mucho que se diga que el electorado de la derecha asume con naturalidad ese entendimiento.

El 'antisanchismo' es, ciertamente, un elemento poderoso que está a punto de alcanzar el poder. Si finalmente el presidente no consigue la 'remontada', habrá que analizar las causas de la fuerza de ese relato que ha deslegitimado al Gobierno de izquierdas desde su nacimiento, la toxicidad de sus acuerdos parlamentarios con ERC y Bildu o por qué sus medidas sociales no han construido un imaginario suficientemente atractivo frente a una subida de la inflación que todo lo puede. La demonización de la imagen del presidente ha funcionado en una parte de la sociedad.

El desenlace del 23-J no va a ser inocuo. Al PSOE le va hacer más difícil llegar a cuerdos con ERC, que se va radicalizar fruto de su debilidad tras el 28 de mayo. Si Feijóo gana las elecciones y obtiene su mayoría absoluta con Vox se puede abrir un debate en canal en la política española que va a suscitar una gran reflexión interna en el socialismo español. ¿Qué hacer para impedir que la extrema derecha llegue a condicionar al Gobierno de España? ¿Debería comprometerse precisamente el PSOE de Sánchez a facilitar un Gobierno de Feijóo en minoría con el objetivo de impedir la llegada de los ultras? La UE no quiere precisamente un Gobierno que implique una involución. El PNV, además, seguro que vería con buenos ojos ese gesto, que ha sido ya anticipado a su manera por los socialistas catellanomanchegos. Y no nos olvidemos de que incluso Yolanda Díaz va a marcar crecientes distancias con los soberanismos vasco y catalán. Estamos quizás en puertas de una seria reconducción, más allá del ruido estruendoso de la polarización que nos atrapa.